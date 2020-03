Cieľom Blahovej politiky je žlčovitá nenávisť, hovorí nový šéf parlamentu

Kollár reagoval na dôvod nezvolenia Blahu na post šéfa ľudskoprávneho výboru.

22. mar 2020 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. Cieľom Blahovej politiky je žlčovitá nenávisť voči každému politikovi, ktorý nevelebí Roberta Fica (Smer-SD). V nedeľnej relácii V politike televízie TA3 to povedal nový predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

Reagoval tak na dôvod nezvolenia poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) na post predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva. Blaha ešte pred ustanovujúcou schôdzou vyhlásil, že ak nová koalícia nepodporí jeho nomináciu, bude to "totalitný valec".

Podľa Kollára si za nezvolenie však môže Blaha sám. Líder hnutia Sme rodina podotkol, že Petra Pellegriniho (Smer-SD) na post podpredsedu vlády poslanci za jeho hnutie podporia. Dodal, že teraz bude parlament prijímať zákony, ktoré majú pomôcť ľuďom zasiahnutých priamo či nepriamo šíriacou sa pandémiou nového koronavírusu, pravidlá rokovacieho poriadku sa podľa jeho slov meniť momentálne nebudú.

Kollár tiež poznamenal, že svoj poslanecký klub považuje za stabilnejší, pretože s danými ľuďmi spolupracuje štyri roky a pozná ich už teda lepšie. Ocenil, že pod koaličnú zmluvu sa majú podpísať všetci poslanci a nielen lídri vládnych strán. Všetci koaliční poslanci tak budú mať "morálny verejný záväzok". Nový predseda parlamentu chce zachovať vzťahy v rámci Visegrádskej štvorky, no do zahraničnej politiky celkovo zasahovať nechce. Podotkol, že to je v rukách iných ľudí, akými sú minister zahraničných vecí či prezidentka. Novú vládu oficiálne vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu 21. marca.

Po vymenovaní je vláda povinná do 30 dní predložiť parlamentu svoj program a požiadať ho o vyslovenie dôvery. V parlamente sa bude nová vláda opierať o podporu 95 poslancov. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia.

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Doteraz bolo na Slovensku potvrdených 178 prípadov ľudí nakazených koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia považuje šírenie koronavírusu za pandémiu.