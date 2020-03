Máme málo spoľahlivých testov, rýchlotesty sú podľa nového premiéra predražené

Matovič dal odvolať šéfa štátnych rezerv.

22. mar 2020 o 21:39 Ján Krempaský, Daniela Hajčáková

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

BRATISLAVA. Slovensko nemá dostatok spoľahlivých testov, ktoré dokážu odhaliť chorobu Covid-19 už v ranej fáze nákazy a ďalšie testy nie sú ani len na ceste. Tie, ktoré Správa štátnych hmotných rezerv objednala, sú nespoľahlivé a ešte aj výrazne predražené.

Zistila to nedeľňajšia kontrola v štátnych rezervách, ktorú viedol premiér Igor Matovič a minister financií Eduard Heger (obidvaja OĽaNO). Matovič v pondelok navrhne ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi z SaS, pod ktorého patria hmotné rezervy, aby odvolal ich šéfa Kajetána Kičuru. Do funkcie ho v roku 2012 nominoval Smer.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Slovensko má 7 nových prípadov koronavírusu, Matovič chce odvolať Kičuru Čítajte

"Takýto človek nemá čo ďalej zastávať takúto funkciu," povedal na jeho adresu premiér.

Zatiaľ nie je úplne jasné, kedy a odkiaľ štát získa ďalšie spoľahlivé testovacie sety.

Po tom, čo vláda Petra Pellegriniho zo Smeru podala demisiu a nový minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO si cez víkend prebral rezort, zistil, že Slovensko má v zásobe len 13-tisíc spoľahlivých testov.

Najskôr síce hovoril, že ich je len tritisíc, Krajčí však podľa vlastných slov v sobotu nedostal kompletné informácie a Úrad verejného zdravotníctva objednal ďalších 10-tisíc testov. Vydržať by podľa neho mohli desať dní, ak sa začne intenzívnejšie testovať.

V testoch, ktoré má štát k dispozícii, sú podľa hovorkyne hygienikov Dáši Račkovej započítané aj testy od súkromných firiem Medirex, Synlab a Klinická biochémia. V akom pomere nie je jasné.

Na Slovensko by síce malo doraziť v najbližších dňoch 200-tisíc testov, ktoré sa objednali ešte za vlády Petra Pellegriniho (Smer). Ide však o rýchlotesty, ktoré fungujú len pri pacientoch s príznakmi ochorenia a nie sú až také spoľahlivé. Ak niekto ochorel len nedávno, je malá šanca, že to test odhalí.

Okrem toho sú tieto testy podĺa premiéra Matoviča výrazne predražené. Kontrola na správe hmotných rezerv v nedeľu zistila, že Slovensko kúpilo tieto testy za 30 eur za kus. V Číne sa to podarilo po dve eurá za test.

Mesačný sklz

Premiér v nedeľu podvečer na tlačovej konferencii povedal, že Pellegriniho vláda vedela o hrozbe koronavírusu už 27. januára. Avšak pre to, že sa sústreďovala na predvolebnú kampaň, sa spamätala až po mesiaci.

Vláda postupovala najlepšie, ako mohla, reagoval v nedeľu na kritiku Matoviča Pellegrini.

Krízový štáb, ktorý mimoriadne situácie rieši, na Slovensku zasadol až 27. februára, teda dva dni pred voľbami v čase predvolebného moratória a len týždeň pred tým, ako sa u nás potvrdil prvý prípad nákazy. V tom čase už napríklad zavádzali karantény v prvých talianskych mestách.

Druhy testov: Spoľahlivejšie testy: robí sa výter úst a nosa,

výsledok je po šiestich hodinách,

jeho základom je polymérová reťazová reakcia (PCR), Rýchlotesty: zisťujú, či sa v odobratej krvi nachádzajú špecifické protilátky, ktoré vytvorilo telo v boji s vírusom,

výsledok je už po 40 minútach,

môžu byť falošne negatívne, vírus dokážu bežne odhaliť zhruba v 90 percentách prípadov,

nákazu nedokážu detegovať v raných fázach.

V čase, keď Slovensko eviduje 185 prípadov ochorenia, by k nám mali nasledujúci týždeň doraziť státisíce rýchlotestov, ktoré sú však menej spoľahlivé.

Šéf štátnych rezerv hovorí, že ich kúpili, lebo takú objednávku dostali od ministerstva zdravotníctva a takéto testy boli práve dostupné. Určené mali byť pôvodne aj pre hasičov, políciu či armádu v teréne.

Pôvodne však Kičura hovoril, že týchto testov má byť štyri milióny, až večer však Matovič oznámil, že to nie je pravda a že za šest miliónov eur kúpili len 200-tisíc kusov testov.

Kičura to poriadne nevysvetlil, označil to za chybu v počítaní. „Ako sa stala chyba? Neviem,“ povedal Kičura. Kontaktujú podľa neho firmu, ktorá im testy predala.

"Takýmto spôsobom Správa štátnych hmotných rezerv priamo pod kontrolou vlády zabezpečila testy, ktoré nepotrebujeme," vyhlásil Matovič.

Tieto menej spoľahlivé testy sa robia z kvapky krvi a ich vyhodnotenie môže byť hotové za 40 minút.

Spoľahlivejšie a zložitejšie testy sa vyhodnocujú z výterov slizníc nosa a hltana. Robia sa PCR metódou a výsledky sú po piatich až šiestich hodinách.

Kičura na jednej strane hovorí, že rýchlotesty pomohli pri zvládaní nákazy v čínskom Wu-chane, na druhej strane však priznáva ich nižšiu spoľahlivosť.

"Každý epidemiológ vám povie, že ak ste v tej prvotnej fáze nákazy, napríklad tri alebo štyri dni, tak vám to vyjde negatívne. Keď ju máte dlhšie, je tam 90-percentá úspešnosť, a to neviem zhodnotiť, či je malá, alebo veľká," hovorí Kičura.

Súkromníci núkajú pomoc

Štátu pri tom núkali pomoc s testovaním aj akademické súkromné laboratóriá, Pellegrini ich však odmietol.

Najskôr síce vláda ich pomoc privítala, neskôr im však hygienici kázali čakať, kým ich štát bude potrebovať. Odporučili im, že môžu testovať jedine záujemcov za poplatok. Keď laboratórium Alpha medical poslúchlo a chcelo robiť testy pre verejnosť za poplatok 30 eur a pre zdravotníkov zadarmo, Pellegrini to zatrhol.

„Žiadam súkromné spoločnosti, aby nemíňali sety na detailné testy pre samoplatiteľov, ktorí si pre svoje pohodlie chcú dať otestovať seba alebo celú rodinu,“ protestoval Pellegrini v stredu proti testovaniu, ktoré chcel Alpha medical spustiť od štvrtka.

Koľko má teda v súčasnosti Slovensko najpresnejších testov na odhalenie koronavírusu?

Okrem zásob, ktoré má štát, má súkromník Alpha medical takmer 2000 setov spoľahlivých testov, ktoré sa robia PCR metódou, oznámil v nedeľu poobede jej šéf Peter Lednický.

Testovací arzenál Počet aktuálnych spoľahlivých testov štát: 13 000 (v nich je aj 1100 testov od Medirexu, plus od Synlabu a Klinickej biochémie)

Alpha medical: takmer 2000 Denná testovacia kapacita: štát: 300 - 400

Alpha medical: 100 - 350

Medirex: 430 až výhľadovo 1330 Počet objednaných spoľahlivých testov: štát: zatiaľ nič

Alpha medical: 4000

Medirex: 10 000 Zdroj: MZ SR, ÚVZ SR, Alpha medical a Medirex.

„Väčšia časť kapacity vie byť okamžite k dispozícii štátu, časť sa môže využiť na preventívne testovanie. Kapacity sa priebežne dopĺňajú,“ povedal. Denne by vedeli otestovať až 350 ľudí.

Najväčšia sieť laboratórií na Slovensku Medirex dala podľa jej hovorkyne Diany Madarászovej hygienikom v piatok 1100 testovacích setov. Štát ich započítal už medzi svojich 13 000 kusov.

Premiér v nedeľu povedal, že na jeho otázku, či štát vie zohnať ďalšie spoľahlivé testy, mu jeden z kľúčových ľudí krízového štábu povedal, že ani nie. Matovič dodal, že je ochotný ísť aj osobne do Číny po ďalšie testy.

Naopak súkromné siete laboratórií získanie nových testovacích setov nevidia tak skepticky.

Šéf Alpha medical Lednický vraví, že už je "na ceste" materiál na ďalších 4000 testov. Firme totiž stačí materiál a niektoré testy si vie urobiť aj sama.

Medirex zase podľa jeho hovorkyne objednal 10-tisíc testov a 25-tisíc rýchlotestov.

Keby sa spojili štátne a súkromné laboratóriá, ich denná testovacia kapacita by sa mohla pohybovať v rozmedzí od 830 do 1180. Avšak hovorkyňa Medirexu vraví, že ak sa im podarí zohnať výkonnejšie prístroje, svoju dennú testovaciu kapacitu by vedeli zvýšiť až o 900 testov. Celoslovenská kapacita by sa tak potom mohla zvýšiť až na 2080 testov denne.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.