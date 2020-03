Ministerstvo vnútra obstaráva stroje na boj so živelnými pohromami

Nové stroje využijú hasiči a záchranári.

26. mar 2020 o 14:37 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie samohybných univerzálnych dokončovacích strojov.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na kúpu štyroch strojov na podvozkoch s pohonom 6x6 odhadujú na 1 715 400 eur bez DPH.

Stroje má využívať Hasičský a záchranný zbor v boji proti živelným pohromám.



„Stroj je určený na zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení, vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch, uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh, prerážanie stien a striech horiacich objektov, búranie objektov zasiahnutých požiarom a uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní,“ uvádza v tejto súvislosti rezort.



Trojnápravové nákladné automobily, na ktorých bude umiestnená špeciálna nadstavba, by podľa požiadaviek ministerstva mali byť schopné napríklad prejsť cez vodu vo výške jedného metra.

Systémy automobilov by zase mali odolávať sálavému teplu do 200 stupňov a štartovať by autá mali byť schopné aj pri teplote -15 stupňov. Záujemcovia o dodanie strojov môžu ministerstvu predkladať ponuky do šiesteho apríla.