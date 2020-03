Zaručené lieky na koronavírus? Aj Slovensko bojuje s hoaxmi o chorobe

Správy, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

27. mar 2020 o 12:29 The Slovak Spectator

1. Čo sa oplatí pozerať počas karantény a čo za to nestojí: Staying at home? Here are some movies and series to pass the time

2. Trendy v bankovníctve vyhadzujú nepotrebné plasty z peňaženiek: People like being smart. In banking and insurance too

3. Z pláže na koncert Lany del Rey. Ako si splniť cestovateľské sny: Lana Del Rey and Friends. America makes students’ wishes come true

4. Nedávny objav v Trnave dokazuje zručnosti v mladšej dobe kamennej: Trnava archaeologists made a 6,000-year-old discovery

5. Aké dáta bude štát zbierať od mobilných operátorov? Green light for government to collect data from mobile phones to halt the virus

6. Legendárny Tatramat sa premenuje: Legendary Tatramat changes name

7. Prečo pripomína výlet do Belianskych Tatier prechádzku krajinou na Marse? A hike in Belianske Tatry resembles a walk on Mars

8. Zlý, horší, najhorší. Scenáre ukazujú, že slovenskej ekonomike sa dariť nebude: Bad, worse, or worst. Central bank shows its scenarios for Slovak economy

9. Kodaň má Malú morskú vílu, Brusel cikajúceho chlapca a Bratislava Čumila: Man at work sign is one of Bratislava's most popular landmarks

10. Zaručené lieky na koronavírus? Aj Slovensko bojuje s kačicami o chorobe: ‘Infodemic’ hit Slovakia as well

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.