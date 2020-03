Ministerstvo kúpi spektrometre, majú odhaľovať narkotiká aj výbušniny

Náklady na kúpu troch ručných analyzátorov na detekciu chemických látok predstavujú 99 800 eur.

27. mar 2020 o 13:56 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu na kúpu troch kusov ručných analyzátorov na detekciu chemických látok vybavených elektronickou databázou, takzvaných spektrometrov.

Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na internetovej stránke Elektronického kontraktačného systému, náklady na zabezpečenie prístrojov predstavujú sumu 99 800 eur aj s DPH.



„Prístroj je určený pre rýchlu a spoľahlivú identifikáciu ramanovo aktívnych látok, okamžité overenie totožnosti látok, identifikáciu neznámych látok, výbušnín, nebezpečných látok, parametrické prepúšťanie, identifikáciu surovín, a to aj v hrubých obaloch,“ uvádza v tejto súvislosti rezort.



Databáza prístrojov by podľa kúpnej zmluvy mala registrovať od 12-tisíc do 13-tisíc látok, vrátane narkotík a ich prekurzorov, výbušnín, priemyselných chemikálií, farmaceutických produktov, bojových chemických látok, laboratórnych činidiel alebo domácich chemikálií.

Prístroje by podľa požiadaviek rezortu mali byť schopné pracovať v teplotách od - 20 do 40 stupňov. Tovar má ministerstvu dodať spoločnosť BAS Rudice spol. s r.o. z Českej republiky.