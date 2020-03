Združenie sudcov pozastavilo členstvo obvineným kolegom

Združenie chce pomôcť pri hľadaní riešení, ktoré pomôžu pri očiste justície.

27. mar 2020 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Stavovská organizácia Združenie sudcov Slovenska (ZSS) pozastavila členstvo svojim kolegom, ktorých obvinila polícia 11. marca tohto roka. Agentúru SITA o tom informoval šéf združenia Juraj Sopoliga.

Podľa priloženého stanoviska je ich korupčné správanie sa neakceptovateľné.

Sopoliga pritom ešte v závere augusta 2019 ostro reagoval na zásah polície voči sudcom, pri ktorom im zaistila Národná kriminálna agentúra (NAKA) mobilné telefóny.

V skupine obvinených je napríklad aj niekdajšia štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská či bývalý šéf Okresného súdu Bratislava III Dávid Lindtner.

„Združenie sudcov Slovenska, ako najväčšia stavovská organizácia, si je plne vedomé, že korupcia medzi sudcami je jednou z hlavných hrozieb pre spoločnosť a fungovanie demokratického štátu, keďže podkopáva súdnu integritu, ktorá je základom právneho štátu a vážne ovplyvňuje dôveru verejnosti vo výkon súdnictva,“ uvádza ZSS.

Združenie pozastavilo členstvo Monike J., Andrei H., Denise C., Dušanovi S., Ľubošovi S., Eugenovi P., Richardovi M., Kataríne B., Davidovi L. a Jarmile U. Štyria z nich sú momentálne stíhaní väzobne, a to konkrétne Monika J., Denisa C., Eugen P. a Richard M.

Zoznam zadržaných sudcov Jarmila Urbancová, Ľuboš Sádovský, Andrea Haitová, Richard Molnár, Eugen Palášthy, Denisa Cviková, Miriam Repáková, Katarína Bartalská, Gabriela Buľubašová, Angela Balázsová, Dávid Lindtner, Zuzana Maruniaková, Dušan Srogončík

ZSS chce diskutovať o situácii v justícii s kompetentnými.

„Združenie je hlboko znepokojené ostatnými udalosťami v justícii, v rámci ktorých prišlo k zadržaniu a následnému obvineniu veľkého počtu sudcov, stíhaných pre závažnú trestnú činnosť. Sme preto pripravení diskutovať o dôvodoch a príčinách týchto zlyhaní, ktoré majú zničujúci dopad na celý sudcovský stav, a sme tiež pripravení náležitým spôsobom diskutovať o efektívnych zmenách, ktoré pri zachovaní nezávislosti a nestrannosti súdnictva ako celku maximálnym spôsobom eliminujú možnosť, že sa v budúcnosti takáto neprípustná situácia zopakuje,“ dopĺňa stanovisko.



Združenie chce tiež pomôcť pri hľadaní riešení, ktoré pomôžu pri očiste justície. „Sme ochotní a spôsobilí participovať pri hľadaní najrozumnejších riešení, ktoré povedú k očiste justície a budú dôkazom o našom vážnom záujme prinavrátiť dôveru občanov k justícii a potvrdia náš enormný záujem na odlíšení sa od tých, ktorých počínanie je v absolútnom rozpore s etickým kódexom sudcu a cieľmi združenia,“ dodali.



NAKA zasahovala voči sudkyniam a sudcom 11. marca počas akcie s názvom „Búrka“. Celkovo ich bolo zadržaných 13, niektorí z nich sú stíhaní na slobode, iní väzobne.