Šéf ústavného súdu nebude ďalej odôvodňovať rozhodnutia k sudcom z Threemy

Transparency vyzvala Fiačana, aby vysvetlil súhlas s väzbou len pre piatich obvinených.

27. mar 2020 o 16:01 TASR

KOŠICE. Ústavný súd Slovenskej republiky posudzoval žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby 13 sudcov obvinených z korupčných trestných činov vo vzťahu ku každému sudcovi samostatne, zohľadnil všetky špecifiká prípadu a ku každému sudcovi pristupoval individuálne.

Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan to uviedol v súvislosti s rozhodnutím súdu, ktorý 12. marca súhlasil s väzbou len pre piatich obvinených sudcov, pri ôsmich takýto súhlas nedal.

Fiačan odkazuje na odôvodnenia na webe

Fiačan tak reagoval na výzvu organizácie Transparency International Slovensko (TIS), aby zdôvodnil rozhodnutie o nevydaní súhlasu v ôsmich prípadoch.

Súvisiaci článok Petková: Nový Ústavný súd prešiel prvou skúškou a sklamal Čítajte

Predseda ústavného súdu pripomína, že dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, sú uvedené v odôvodnení jednotlivých rozhodnutí, ktoré sú verejne prístupné na webstránke súdu.

Pri neudelení súhlasu sa v nich uvádza, že výsledky tajného hlasovania pléna ústavného súdu nasvedčujú tomu, že nedostatky žiadosti generálneho prokurátora vo vzťahu k obvinenému sudcovi, resp. obvinenej sudkyni "spochybňujú rešpekt k ústavne formulovanej nezávislosti sudcov v miere odôvodňujúcej odopretie žiadaného súhlasu na väzbu".

Fiačan zdôraznil, že rozhodnutia súdov ústavného súdu nevynímajúc sa nad rámec ich písomného odôvodnenia ďalej neodôvodňujú.

O každom obvinenom rozhodli samostatne

Poukázal tiež na niektoré procesné aspekty predmetnej veci.

"Skutočnosť, že generálny prokurátor žiadal o súhlas na vzatie do väzby viacerých sudcov jednou žiadosťou, neznamená, že skutkový stav veci a dôvody žiadosti boli vo vzťahu ku všetkým sudcom rovnaké," konštatoval.

Súvisiaci článok Obvinenie ukazuje, ako Kočner so sudcami manipuloval Čítajte

Ústavný súd pritom nerozhodoval o samotnom vzatí obvinených sudcov do väzby, ale o udelení či neudelení súhlasu na ich vzatie do väzby príslušným Špecializovaným trestným sudom (ŠTS).

Aj ten rozhodoval pri každej z obvinených osôb samostatne, čo sa prejavilo v jeho rozdielnych rozhodnutiach.

Ústavný súd rozhodoval vo veci v kompletnom zložení, teda v počte 13 sudcov. Z konania a rozhodovania nebol vylúčený žiadny sudca ústavného súdu, keďže plénum ústavného súdu nezistilo subjektívne a ani objektívne dôvody ich vylúčenia.

"K mediálne podporeným názorom verejnosti spochybňujúcim nezaujatosť niektorých sudcov Ústavného sudu v predmetných veciach chcem podotknúť, že účasť údajne zaujatých sudcov na rozhodovaní o žiadosti generálneho prokurátora nemohla nedovolene 'napomôcť' obvineným sudcom vyhnúť sa väzobnému stíhaniu. Pre udelenie súhlasu na vzatie do väzby je totiž podstatné, či zaň (teda kladne) hlasuje ústavou požadovaná nadpolovičná väčšina členov pléna Ústavného súdu, a to bez ohľadu na to, či hlasuje všetkých 13 sudcov Ústavného súdu, alebo v dôsledku vylúčenia niektorých z nich hlasuje menší počet sudcov," uviedol Fiačan.

Zoznam zadržaných sudcov Jarmila Urbancová, Ľuboš Sádovský, Andrea Haitová, Richard Molnár, Eugen Palášthy, Denisa Cviková, Miriam Repáková, Katarína Bartalská, Gabriela Buľubašová, Angela Balázsová, Dávid Lindtner, Zuzana Maruniaková, Dušan Srogončík

Zdôraznil ďalej, že prvoradým kritériom rozhodovania ústavného súdu ako mocenskej zložky štátu nemôžu byť očakávania verejnosti, ktorým v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie a diania vo vzťahu k justícii rozumie, ale "nestranné a nezávislé používanie verejnej moci, dôsledne rešpektujúce požiadavku objektivity, ako aj limity uplatňovania vlastných kompetencií plynúce z ústavy a zákona o Ústavnom súde".

Akcia Búrka

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 13 sudcov vrátane bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a ďalšie osoby 11. marca.

Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.

Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana Kočnera.