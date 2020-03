Kde zdoláte dva kopce naraz? Skúste Šípy na severe Slovenska

Šíp je vrch, ktorý je ľahko dostupný vlakom z Bratislavy.

28. mar 2020 o 15:35 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Šíp a Zadný Šíp sú výškovo príbuzné a nachádzajú sa na tom istom chodníku.

Anglicky hovoriaceho turistu možno zaskočí názov, ktorý v angličtine znamená “ovca”. Vrch Šíp má však od oviec ďaleko.

Vrchol, ktorý má výšku 1,170 metrov, sa nachádza nad obcou Stankovany, neďaleko Žiliny. V jeho blízkosti sa nachádza aj jeho o niečo menšia verzia, Zadný Šíp.

Vychutnajte si výhľady z kopcov aj opustenú osadu Podšíp v anglickom podcaste Spectacular Slovakia.

