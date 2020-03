Dobré ráno: Koronavírus spustil najväčšiu reformu školstva. Bez jasného výsledku a pravidiel

Čo v školstve spravila exministerka?

30. mar 2020 o 0:00 Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Zatvorené školy na neurčito, zrušené či posunuté skúšky a testy, ktoré by za normálnych okolností boli dôležité pre ďalšie smerovanie detí, ale aj celkom nový prístup k vzdelávaniu.

Koronavírus sa na celom svete podpisuje aj pod štýl, akým sa vyučuje. Situácia sa vyvíja doslova za pochodu a odpovedí na otázky, čo s odborným vyučovaním, znevýhodnenými žiakmi či vôbec kvalitou vzdelávania, stále pribúda.

Aspoň na niektoré hľadala odpovede Nikola Bajánová s učiteľom a prezidentom Slovenskej komory učiteľov Vladimírom Crmomanom.

Krátky prehľad správ

Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca v tých firmách, ktorých prevádzky sú alebo boli povinne uzavreté a prispeje aj zamestnancom a živnostníkom vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb. Vláda v nedeľu predstavila prvé opatrenia na pomoc ekonomike. Prostriedky by mali začať vyplácať 15. apríla.

Nakazených na koronavírus na Slovensku je 314 ľudí, za sobotu pribudlo 22 pozitívnych prípadov nákazy. S negatívnym výsledkom skončilo do nedele 6817 testov. Počet oficiálne potvrdených úmrtí po celom svete prekročil 30-tisíc, z toho dve tretiny sú z Európy.

Od dnes sa občania Slovenska môžu presúvať územím Českej republiky. Podmienkou tranzitu je však to, že sa uskutoční v čo najkratšom čase len s nevyhnutnou prestávkou. Počas celého tranzitu územím Česka platí povinnosť mať zakrytý nos a ústa rúškom alebo šatkou.

Už túto stredu by sa mal začať proces v kauze vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Obžalovanou je okrem Romana Ostružlíka a Vladimíra Mosnára aj Alena Zsuzsová, ktorá mala vraždu sprostredkovať.

Odporúčanie

Zatvorené školy sa týkajú stoviek miliónov detí na svete. Práve v týchto časoch sa opäť hlasnejšie ozývajú tí, ktorí vidia budúcnosť vzdelávania ani tak nie v technológiách všeobecne, ako konkrétne v umelej inteligencii. Na rôzne aspekty takéhoto vzdelávania, na to, či nejde len o bublinu, sa pozrel britský Guardian v článku Can computers ever replace the classroom?

