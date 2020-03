Z vyšetrovateľa Kyselicu je tajomník: S kauzou štátnych rezerv sa bude polícia boriť

Zo šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila sa LUKÁŠ KYSELICA za pol roka stal štátnym tajomníkom ministerstva vnútra za OĽaNO. Popri práci na zmenách v polícii musí riešiť aj opatrenia v boji s koronavírusom.

V rozhovore pre SME Kyselica hovorí o problémoch, ktorým čelia vyšetrovatelia, zmenách na polícii a sledovaní mobilov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štát skúsi sledovať všetkých cez mobily. Čo prinesú nové opatrenia Čítajte

Ako sa vám funguje v koalícii, v ktorej je šéf Sme rodina Boris Kollár predsedom parlamentu? Nebol by v policajnej hantýrke pre svoje kontakty s podsvetím „kriminálne závadovou osobou“?

Pozerám sa na to pragmaticky, človek s niekým musí vyskladať vládu, ľudia v slobodných voľbách rozhodli. Pravdupovediac po zložení vlády som bol s nominantmi Sme rodina, či už v parlamente, alebo na krízovom štábe, a spolupráca s nimi funguje vynikajúco.

Namiesto tradičných sto dní na zabehnutie, trávite celé dni v krízových štáboch. Ako si zvykáte?

Niekedy sme v štáboch boli do polnoci a potom sme museli ráno hneď ísť do práce, ale sme aj s pánom ministrom Mikulcom na takúto záťaž zvyknutí. V polícii to bolo niekedy podobné.

Kampaňoval s vami aj váš terajší šéf Roman Mikulec, ktorý bol tiež na kandidátke OĽaNO. Ako sa vám s ním spolupracuje?

Už počas kampane sa medzi nami vytvoril dobrý vzťah. Dá sa povedať, že sme vytvorili takú dvojku.

Nechceli ste pôvodne byť ministrom vy?