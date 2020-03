Málo ťažko chorých a žiadni mŕtvi. Je to vďaka opatreniam a disciplíne, tvrdia experti

Česká republika pred zachytením prvého prípadu otestovala dvesto ľudí s negatívnym výsledkom. Prvého marca laboratória zachytili prvé tri prípady infikovaných, všetky s cestovateľskou históriou v Taliansku. Už na konci januára Česká vláda prestala vydávať víza občanom Číny a následne zrušila všetky priame letecké spojenia. Na 10. deň však uzavrela školy s výnimkou materských škôl a zakázala verejné podujatia nad 100 ľudí. O dva dni neskôr obmedzuje štát otvorenie krčiem a reštaurácií do ôsmej večer a verejné podujatia sa môžu konať len s účasťou do 30 ľudí. Na 15 deň vláda zavádza celoštátnu karanténu. Česi môžu vychádzať z domu len do práce, k lekárovi, na nákup a v iných nevyhnutných prípadoch. Krajina v tom čase evidovala 383 pozitívnych prípadov.