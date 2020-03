Dobré ráno: Zavretá divadlá, koncerty, galérie. Ako prežijú umelci

Kultúra sa zastavila, umelci vymýšľajú náhradu.

30. mar 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Jana Alexová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/v57if-d7ad69?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Zrušené koncerty a vystúpenia, nehrá divadlo. Nezatancujete si na párty, nestretnete sa v podniku.

Medzi prvými ekonomickými obeťami koronakrízy sú umelci, ktorí vlastne zo dňa na deň prišli o prácu. Ako si s tým dokázali alebo nedokázali poradiť, ako sa ich karanténa a zákaz predstavení dotkli a čo všetko naši aj zahraniční umelci v týchto časoch robia?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Janou Alexovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Slovenská ekonomika by podľa aktuálnych odhadov mohla tento rok klesnúť o viac ako šesť percent. Analytici sú ale zatiaľ optimistickí a dúfajú, že HDP bude už na budúci rok rásť. Narásť by tento rok mala aj nezamestnanosť.

Slovenskí výskumníci vyvinuli náhradu pľúcnej ventilácie, pomôcť má v čase núdze. Funkčnosť prístroja potvrdili minulotýždňové testy, zariadenie je relatívne jednoduché a lacné a inžinieri hovoria, že denne by dokázali vyrobiť pätnásť kusov.

Tohtoročné olympijské hry, ktoré sa uskutočnia na budúci rok, by sa mali odohrať od 23. júla do 8. augusta 2021. Včera to potvrdili organizátori, japonská letná olympiáda sa prekladala kvôli koronavírusu.

Grónsko zaviedlo prohibíciu, chce takýmto krokom zabrániť násiliu na deťoch. Grónsko už zavrelo školy a zakázalo zhromaždenia s väčším počtom ľudí, teraz tvrdí, že nové opatrenia majú najmä priniesť väčší pokoj v rodinách.

Odporúčanie

Už to bolo naozaj otrasné. Akoby naše životy na sociálnych sieťach boli dokonalé, teda, akoby životy mnohých ľudí boli len úspešné a veselé a šťastné a pekné a nastajlované. Lenže, naše životy takýmito nie sú. A koronakríza je skvelou možnosťou ukázať, že nie sú: a že sme v tom všetci, a všetci nosíme pyžamá a sedíme v izbách s ako-tak poskladaným nábytkom z IKEA, že ráno sme strapatí a s kruhmi pod očami a že naše životy sú normálne a nudné... a je to tak dobre.

Proste, sme obyčajní a táto obyčajnosť nás spája. Skvelý text o tom napísala pre magazín The Atlantic Kaitlyn Tiffany a text Máme mravnú zodpovednosť dávať na Instagram náš nudný život je mojim dnešným odporúčaním.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.