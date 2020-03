Minúta po minúte: Máme 27 nových prípadov, môžeme sa vyhnúť talianskemu scenáru

Spolu je potvrdených 363 prípadov.

31. mar 2020 o 6:42 (aktualizované 31. mar 2020 o 11:11) Veronika Orviská

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem.

Pandémiu koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

11:10 Počet nových prípadov nákazy sa v Nemecku zvýšil na 61.913, pričom v krajine evidujú už 583 úmrtí na ochorenie COVID-19. V porovnaní s predošlým dňom pribudlo 4615 nových prípadov infikovaných a 128 úmrtí - čo je doteraz najvyšší denný prírastok.

10:34 Opatrenia, ktoré boli prijaté na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, sa javia ako účinné. Ak ich bude Slovensko vedieť dlhšie dodržiavať, mohlo by zaradiť medzi päť krajín, ktoré najlepšie zvládli pandémiu, informoval o tom Martin Smatana.

Podľa vládneho analytika sa tak môžeme vyhnúť scenárom, aké sa ukázali v Taliansku, Španielsku či v americkom štáte New York.

Vrchol epidémie by na Slovensku mohol byť približne v polovici júla. Podľa Smatanu však je potrebné zvýšiť kapacitu nemocníc a prísne dodržiavať opatrenia približne tri až štyri mesiace.

Pri aktuálnom scenári bude Slovensko potrebovať približne 1000 ventilátorov.

10:11 Nových prípadov koronavírusu za pondelok pribudlo 27, informoval premiér. Celkovo otestovali 688 vzoriek. Tretina nových prípadov je z ohrozenej skupiny - medzi pozitívnymi je deväť pacientov nad 60 rokov.

"Doteraz títo ľudia až tak výrazne neboli zastúpení. Dúfam, že je to len taká výnimka," uviedol premiér.

Najmladším novým nakazeným je trojročné dieťa a najstarším 80-ročná žena.

Všetky grafy o koronavíruse na Slovensku si môžete pozrieť tu >>>>

Nové prípady za pondelok: žena 3 - okres Bánovce nad Bebravou

muž 29 - okres Bardejov

žena 64 - okres Bratislava

žena 68 - okres Bratislava

muž 68 - okres Bratislava

muž 4 - okres Bratislava

žena 9 - okres Bratislava

žena 43 - okres Čadca

muž 24 - okres Galanta

žena 23 - okres Hlohovec

žena 64 - okres Hlohovec

žena 40 - okres Martin

žena 54 - okres Michalovce

žena 41 - okres Nitra

žena 80 - okres Nitra

muž 65 - okres Nové Zámky

muž 60 - okres Prievidza

žena 23 - okres Rožňava

žena 27 - okres Rožňava

muž 25 - okres Svidník

muž 43 - okres Trebišov

muž 48 - okres Trebišov

muž 68 - okres Trenčín

muž 59 - okres Trnava

žena 21 - okres Žiar nad Hronom

muž 63 - okres Žilina

žena Neznámy - okres Bratislava

10:09 Začala sa tlačová konferencia premiéra Matoviča a generálneho riaditeľa odboru stratégie Inštitútu zdravotnej polikliniky Martina Smatanu. Premiér na úvod poďakoval všetkým, ktorí sa v pondelok popasovali s novými opatreniami pred obchodmi.

10:05 Letecká spoločnosť British Airways sa rozhodla pozastaviť všetky lety z druhého najrušnejšieho britského letiska Gatwick.

10:01 Indonézia v rámci opatrení zakáže cudzincom vstup na svoje územie, ako aj ich tranzit.

10:00 Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského pracujú prírodovedci na odhalení úplnej genetickej informácie nového koronavírusu na Slovensku. Zatiaľ analyzovali izoláty od prvých slovenských pacientov a genómy sú už súčasťou medzinárodnej databázy GISAID.

9:55 V Bratislave ďalej fungujú zdieľané elektromobily, pri nabíjaní sa dezinfikujú. Elektrické autíčka sú zatiaľ k dispozícii 24 hodín denne >>>>

9:42 V Česku zomrel ďalší pacient s ochorením COVID-19, celkový počet obetí tak stúpol na 24.

9:35 Koronakríza výrazne zasiahla aj letecké odvetvie, počet letov klesol v marci o viac ako polovicu. Ukazuje to aj porovnanie máp z marca 2019 a 2020.

9:25 Národné tenisové centrum Billie Jean Kingovej v New Yorku budú dočasne využívať na pomoc počas pandémie. V dejisku grandslamového US Open vznikne 350 dočasných nemocničných lôžok a budú sa v ňom pripravovať balíčky potravín.

8:56 V Španielsku vstúpili do platnosti drastické a sporné opatrenia, týkajúce sa sprísnenia obmedzení voľného pohybu ľudí a zákazu vychádzania.

Všetci zamestnanci firiem, ktoré nepatria medzi základné vo fungovaní hospodárstva, musia zostať do 9. apríla doma. To sa dotkne najmä stavebného sektora a veľkých častí priemyselnej oblasti. Vláda tieto opatrenia nazvala "zimným spánkom".

8:50 Newyorská budova Empire State Building symbolicky svietila na počesť zdravotníkov, ktorí bojujú s vírusom v prvej línii, ako záchranná služba.

8:40 Koniec epidémie v ázijsko-tichomorskom regióne je ďaleko a súčasné opatrenia na zamedzenie šírenia získavajú čas pre krajiny, ktoré by sa mali pripravovať na rozsiahle komunitné prenášanie nákazy.

Uviedol to riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre západné Tichomorie Takeši Kasai.

"Poviem to jasne. Koniec epidémie v Ázii a Tichomorí je ďaleko. Pôjde o dlhodobý boj a my nesmieme poľaviť v našej ochrane," povedal Kasai na virtuálnom brífingu.

8:35 V Česku aktuálne evidujú 3001 nakazených. Chorobe COVID-19 tam dosiaľ podľahlo 23 ľudí a ďalších 25 sa z nej vyliečilo.

8:31 Tlačová konferencia premiéra Matoviča bude o 10:00 hod.

8:29 USA plánujú predĺžiť zákaz vstupu do krajiny pre ľudí prichádzajúcich z Európy. Toto opatrenie je v USA v platnosti od 13. marca na dobu 30 dní.

8:13 Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa, je prvým dňom Veľkého týždňa. V liturgickom kalendári sa tento rok slávi 5. apríla a bude slávená bez účasti veriacich.

8:11 Mexiko vyhlásilo stav zdravotnej núdze a zaviedlo prísnejšie opatrenia. Stalo sa tak po tom, ako počet prípadov nákazy v krajine presiahol 1000 a výrazne sa zvýšil aj počet úmrtí.

7:50 V Číne pribudlo 48 nových prípadov nákazy a ďalších päť úmrtí na chorobu COVID-19. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok Národnou zdravotníckou komisiou. Všetky nové prípady infekcie sú "dovezené".

7:41 Koronakrízou trpí aj holandský kvetinový priemysel. Poľnohospodárska a záhradnícka organizácia odhaduje škody na celom domácom poľnohospodárskom priemysle spôsobené koronavírusom na päť miliárd eur.

Zatvorená je aj známa tulipánová záhrada Keukenhof >>>>

7:33 Do Rakúska priletelo charterovými letmi vyše 200 zahraničných zdravotníkov z Rumunska a Bulharska. Ich úlohou je zabrániť vzniku nedostatku zdravotníckeho personálu v čase, keď krajina bojuje s pandémiou. Rakúske zdravotníctvo je závislé od zdravotníkov zo strednej východnej Európy.

7:20 Austrália zaznamenala spomalenie v počte nových potvrdených prípadov. Úrady však zároveň vyzvali obyvateľov, aby naďalej dodržiavali bezpečný odstup a nemysleli si, že epidémia sa končí.

7:00 Obchodníci v čínskom Wu-chane postupne otvárajú obchody, ale zákazníkov je pomenej. Ľudia v metropole boli takmer dva mesiace doma v prísnej karanténe.

6:33 Pondelok bol v USA doteraz nejsmrtelnějším dňom pandémie. Počet obetí koronavírusu prekonal 3000, nakazených je viac ako 163-tisíc ľudí.

6:30 SARS-CoV-2 si v Moskve vyžiadal životy štyroch pacientov. Vo všetkých prípadoch išlo o staršie osoby s inými zdravotnými problémami.

6:27 Irán v rámci boja proti pandémii zakáže od apríla vydávanie tlačených novín a časopisov.

"So zámerom účinne implementovať plán na zníženie spoločenských kontaktov, prijatý ministerstvom zdravotníctva, nebudú od 8. apríla vydávané žiadne tlačené noviny a budú dostupné iba v internetovej podobe," uviedol hovorca iránskeho ministerstva vnútra.

6:16 Rusko poslalo do USA lietadlo so zdravotníckym zariadením. "Musím povedať, že s mnohými krajinami máme skvelé vzťahy. Čína nám niečo poslala. Rusko nám poslalo naozaj veľmi veľké lietadlo plné vecí. Zdravotníckeho zariadenia. Je to veľmi pekné," uviedol prezident Trump.

6:10 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jeho rodina a personál mali negatívny test na koronavírus.

Informoval o tom úrad premiéra s tým, že Netanjahu "zostane v karanténe, pokým nedostane inštrukcie od ministerstva zdravotníctva".

6:05 Neexistuje dôkaz o tom, že by rúška na tvár nosené ľuďmi na verejnosti mali pozitívny vplyv v boji proti šíreniu nákazy.

Vyhlásil to na tlačovej konferencii v Ženeve šéf núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. "V skutočnosti existuje niekoľko dôkazov, ktoré naznačujú opak," povedal.

Ochráni vás rúško pred koronavírusom? A ako správne používať ochrannú masku? Viac sa dočítate tu >>>>

6:00 Dobré ráno, vitajte na sme.sk, pokračujeme v sledovaní koronavírusovej pandémie.