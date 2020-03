Ochrana dravcov žiada ľudí, aby boli v prírode ohľaduplní k vtákom

V týchto dňoch chodí do prírody viac ľudí ako obyčajne.

31. mar 2020 o 11:58 TASR

BRATISLAVA. Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku žiada ľudí, aby boli v prírode ohľaduplní voči vtákom a pohybovali sa len po vyznačených trasách.

V týchto dňoch chodí do prírody viac ľudí ako obyčajne, čím dochádza k vyrušovaniu vtáctva, ktoré je spravidla neúmyselné.

Uviedla to výkonná riaditeľka organizácie Lucia Deutschová.

Súvisiaci článok Holubári kládli otrávené návnady, chceli sa zbaviť sokolov Čítajte

"To, že prežívame ťažké časy, by nemalo znamenať, že budeme spôsobovať komplikácie vtáctvu, obzvlášť v takom citlivom období, akým je hniezdenie. Práve naopak, mali by sme byť ohľaduplní a správať sa zodpovedne aj voči prírode," povedala Deutschová.

Pre ľudí, ktorí chcú pozorovať vtáky z okna svojich domovov, odporúča Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku vtáčie hodiny. Tie pomôžu ľuďom rozoznať druh vtáka podľa hlasu.

Deutschová tiež poukazuje na databázu hlasov vtákov, ktorá obsahuje takmer milión nahrávok. K dispozícii sú podľa riaditeľky aj on-line kurzy poznávania hlasov operencov.

"Viacero štúdií potvrdilo blahodarný vplyv pozorovania vtáctva na ľudskú psychiku," tvrdí Deutschová.

Dodala, že na pozorovanie vtákov je najvhodnejší takzvaný binokulárny ďalekohľad.

Slobodník hovorí, že vtáky sú najaktívnejšie ráno medzi šiestou a ôsmou hodinou.

V mestskom prostredí začínajú so spevom niektoré druhy aj skôr ako vtáky v lese.

"Dôvodom je ranná dopravná špička, ktorú musia prekričať. Aktuálna situácia praje určovaniu vtáctva podľa hlasu, pretože sa znížil počet áut na našich cestách, a tým aj hlučnosť," vysvetlil Slobodník.

Ak majú ľudia pocit, že vtáky v mestách spievajú o niečo hlasnejšie ako inokedy, tak to súvisí práve s úbytkom hluku z áut.