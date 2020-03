Poslanci majú podpísať koaličnú dohodu počas schôdze

Matovič avizoval jej podpísanie poslancami ešte minulý týždeň.

31. mar 2020 o 11:52 TASR

BRATISLAVA. Koaliční poslanci by mali koaličnú dohodu podpísať počas zasadnutia na schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá by mala byť tento týždeň.

Povedal to predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), ktorý avizoval jej podpísanie poslancami ešte minulý týždeň. Následne chce znenie koaličnej dohody zverejniť.

Súvisiaci článok Koaličnú zmluvu majú podpisovať poslanci. Ešte ju nevideli Čítajte

"Keď bude tento týždeň parlament, čo by mal byť, myslím, že zajtra, predpokladám, že spolu s tým by sme to mohli zorganizovať," priblížil Matovič. Minulý týždeň novinárom povedal, že podpis dohody koaličnými poslancami chce zorganizovať ako slávnostný akt na Bratislavskom hrade. Tento krok odôvodnil tým, že chce umožniť, aby sa každý jeden koaličný poslanec pridal a takisto zmluvu "parafoval".

Koaličnú dohodu podpísali predstavitelia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí 21. marca v priestoroch Bratislavského hradu.

Predseda vlády tiež skonštatoval, že sa kráti aj termín na predloženie programového vyhlásenia vlády (PVV). Uistil, že koaliční partneri majú jeho prípravu pod kontrolu, pričom každý minister má vypracovať svoj podiel. Svoje návrhy PVV majú ministerstvá predložiť do konca týždňa.

Konečný návrh programového vyhlásenia vlády má Matovič predložiť na rokovanie kabinetu do 13. apríla. Následne musí vláda predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.