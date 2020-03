Borrell nominoval Lajčáka na post splnomocnenca EÚ pre západný Balkán

Josep Borrell očakáva Lajčákovo schválenie.

31. mar 2020 o 16:46 TASR

BRUSEL. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell nominoval na pozíciu osobitného predstaviteľa EÚ pre západný Balkán (EUSR) slovenského diplomata a bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.

Borrell zároveň očakáva, že členské štáty túto nomináciu schvália. V utorok to v utorok povedal Borrellov hovorca Peter Stano.

Borrell: Lajčák má skúsenosti a rešpekt

Borrell podľa Stana zdôraznil, že Lajčák je "veľmi rešpektovaný a skúsený diplomat, ktorý sa teší dôvere celej Európskej únie".

"Vysoký predstaviteľ Borrell je presvedčený, že Lajčák bude v pozícii EUSR výrazným prínosom pre EÚ a jej politiku na západnom Balkáne," povedal Stano.

Post osobitného predstaviteľa EÚ pre západný Balkán bude schválený a menovaný Radou EÚ po ukončení príslušnej procedúry, ktorá v súčasnosti ešte prebieha, priblížil Stano.

Európska komisia aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť uniknuté interné dokumenty alebo mediálne informácie odvolávajúce sa na takéto dokumenty majú zásadu nekomentovať.

O Lajčákovej nominácii v pondelok s odvolaním sa na uniknuté materiály informovala rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).

Ročné funkčné obdobie

Lajčák by mal podľa RFE/RL novú pozíciu zastávať po dobu jedného roku od 2. apríla, teda deň po tom, ako jeho nomináciu schvália veľvyslanci EÚ.

Podľa citovaného dokumentu z 30. marca by Lajčákovou prvou úlohou na danom poste mala byť "komplexná normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom" prostredníctvom podpísania "právne záväznej dohody, ktorá by sa venovala všetkým problematickým otázkam vo vzťahoch oboch strán, bola by v súlade s medzinárodným právom a prispela by k stabilite v regióne".