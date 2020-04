Gröhling zaplatí pokutu za brífing bez rúška, školy zostávajú zatvorené

Minister prispeje do fondu pomoci celý mesačný plat.

1. apr 2020 o 14:45 (aktualizované 1. apr 2020 o 15:25) SITA

BRATISLAVA. Školy ostávajú naďalej zatvorené, šíriaca sa informácia o ich otvorení 6. apríla nie je pravdivá. Ide teda o hoax.

Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) na svojej tlačovej konferencii.

Jedálne majú jedlo len rozvážať

V rámci nej sa opätovne ospravedlnil, že nepoužil v utorok 31. marca na svojom vystúpení po rokovaní vlády rúško.

Uviedol, že pokutu zaplatí a ako ospravedlnenie prispeje celým svojim mesačným platom do novovytvoreného Fondu vzájomnej pomoci pre problémy ľudí postihnutých šírením nákazy ochorenia Covid-19.

Zároveň dodal, že školské jedálne by mali jedlo len variť a rozvážať, čo by mohli využiť menšie dediny či mestá.

Školy zostávajú naďalej zatvorené

Gröhling poukázal na šíriacu sa správu, že od budúceho týždňa by mali byť školy otvorené.

„Je to naozaj veľmi zlý aprílový žart,“ povedal. Ďalej podotkol, že ministerstvo koná v momentálnej situácii na základe inštrukcií Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR.

Zdôraznil, že tieto inštitúcie vydali rozhodnutie, aby od 30. marca do odvolania bolo prerušené vyučovanie, a to je naďalej platné.



Školské kuchyne by mohli zriaďovatelia využiť na varenie a rozvoz jedla. Prioritne to bude určené pre seniorov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bližšie informácie by mal poskytnúť hlavný hygienik Ján Mikas.

Fungovať by to malo ako v reštauráciach. Gröhling podotkol, že na rozdiel od reštaurácií bude toto jedlo cenovo dostupnejšie najmä pre sociálne slabších občanov.

Zriaďovateľ bude musieť splniť prísne hygienické podmienky a preukázať ich podobne ako reštaurácie. Priestory jedální nebudú otvorené.