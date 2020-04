Kollár posunul rokovanie parlamentu

Poslanci budú po štvrtýkrát voliť predsedov výborov.

2. apr 2020 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) posunul rokovanie pléna na 14:00.

Dôvodom je, že parlamentné výbory stále rokujú o zákonoch, ktoré poslanci schvaľujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Členovia zákonodarného orgánu dnes majú rozhodnúť o tom, či budú môcť obecné či krajské zastupiteľstvá rokovať prostredníctvom videokonferencie a iných prostriedkov komunikačnej technológie.

Taktiež majú prijať ekonomické opatrenia na pomoc občanom v dôsledku šírenia koronavírusu.

Poslanci NR SR budú dnes zároveň po štvrtýkrát voliť predsedov ľudskoprávneho parlamentného výboru a výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva.

Do funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru kandiduje okrem Ľuboša Blahu (Smer) aj Ondrej Dostál (SaS).

O post šéfa výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva má záujem Marian Kotleba (ĽSNS) a Juraj Gyimesi (OĽaNO).

Dostál a Gyimesi sa v prípade zvolenia vzdajú funkcií predsedov výborov. Svoju kandidatúru odôvodňujú zaistením funkčnosti výborov, ktoré by následne mohli riadiť ich podpredsedovia do doby, kým by neboli riadne zvolení predsedovia z opozičných lavíc.

Blahu a Kotlebu totiž poslanci na trikrát do týchto funkcií nezvolili.

Opozičné strany Smer - sociálna demokracia a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko však trvajú na ich nominácii.