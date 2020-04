V programe vlády je aj zmena pri voľbe generálneho prokurátora

Verejnosť sa podľa ministerky Kolíkovej už čoskoro dozvie mená nominantov do Súdnej rady.

2. apr 2020 o 15:01 TASR

BRATISLAVA. V programovom vyhlásení vlády je rozšírený okruh subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidáta na generálneho prokurátora, ako aj verejné vypočutie kandidátov. Po prerušenom rokovaní vlády SR to vo štvrtok uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Verejnosť sa podľa nej dozvie aj mená nominantov vlády a Národnej rady do Súdnej rady už v najbližších dňoch a nebudú to veľké prekvapenia. .

"Sú to mená, ktoré sú známe, nebudú to veľké prekvapenia. Navrhujeme mená, ktoré sú podľa mňa silné osobnosti, či už morálne alebo odborne," uviedla Kolíková, ktorá verí, že sa v najbližších dňoch na úrovni koalície dosiahne dohoda.

Výber generálneho prokurátora

"Čo sa týka rozšíreného výberu a vypočutia kandidáta na generálneho prokurátora, tak to bola jedna z dohôd, ktorá bola aj pri okrúhlom stole v justícii s koaličnými partnermi. Toto určite v tejto časti programového vyhlásenia je," uviedla ministerka. Kolíková zároveň spresnila, že kapitola spravodlivosti už bola odoslaná koaličným partnerom na pripomienkovanie, avšak nevidí dôvod, aby nebola pri otázkach voľby generálneho prokurátora zhoda.

Otázkou zostáva, či sa legislatívne zmeny stihnú do skončenia funkčného obdobia generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Tomu sa končí funkčné obdobie v júli a Kolíková pripomína, že na riadny legislatívny proces treba tri mesiace. Zároveň však ministerka upozorňuje na zákon o prokuratúre, ktorý stanovuje, že sa môže funkčné obdobie generálneho prokurátora predĺžiť, a to až do momentu, kým nezloží sľub nový generálny prokurátor.

"To je jedna z ciest, ak si povieme, že je dôležité dostáť tomu riadnemu legislatívnemu procesu so všetkým a následne robiť voľbu nového generálneho prokurátora," vysvetľuje Kolíková. "Chceme to urobiť tak, aby bol aj korektný legislatívny proces a aby sme mali aj novú voľbu podľa nových pravidiel," uzavrela.

Ako kandidát na generálneho prokurátora sa už mesiace skloňuje prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, ktorý dozoruje prípad falšovania televíznych zmeniek.

Ten pre portál Aktuality.sk v stredu uviedol, že žiadnu konkrétnu ponuku po voľbách zatiaľ nedostal. Nevylúčil však, že by ponuku na kandidatúru odmietol.

Súdna rada má zviazané ruky

Súdna rada je momentálne bez tretiny svojich členov. Udialo sa tak po tom, ako odstúpili všetci nominanti vlády a dvaja nominanti parlamentu, keď ich ministerka informovala o tom, že nemajú dôveru vlády.

Ich odstúpenie v kombinácii s ospravedlnením troch členov Súdnej rady na plánovanom zasadnutí, ktoré sa malo konať v pondelok (30. 3.), spôsobilo, že nebol opätovne zvolený predseda Najvyššieho súdu SR. Toho mala voliť Súdna rada už na štvrtý pokus.

Súdna rada sa tak v marci nezišla, a preto nemôže okrem voľby predsedu Najvyššieho súdu riešiť ani personálne otázky na súdoch.

Tie sú aktuálne najmä z dôvodu odchodu viac ako 20 sudcov. K nim treba tiež prirátať skupinu sudcov, ktorá bola obvinená z korupčných trestných činov počas policajnej akcie Búrka.

Kolíková dostala odporúčania od ombudsmanky

Kolíkovú vo štvrtok po osobnom stretnutí ombudsmanka Mária Patakyová požiadala, aby sa venovala aj témam ako detské obete násilia či súdne prieťahy.

Šéfke rezortu spravodlivosti poskytla prehľad odporúčaní, ktoré sa viažu k jej ministerstvu a vychádzajú zo súhrnného prehľadu zistení verejného ochrancu práva za obdobie 2016 až 2020. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

„Tieto odporúčania smerujúce k odstráneniu zisteného porušovania ľudských práv, ktoré boli verejným ochrancom práv v minulosti navrhované ministerstvu spravodlivosti, neboli doteraz zrealizované,“ uviedla Patakyová.

Ide najmä o problematiku obetí trestných činov, ktorá by podľa ombudsmanky mala byť súčasťou komplexného návrhu legislatívnych zmien. Tie by mali posilniť postavenie detských obetí násilia v záujme ich ochrany a zabezpečiť ich najlepší záujem.

Na verejnú ochrankyňu práv sa často ľudia obracajú pre nečinnosť súdov. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa v jej činnosti opakovane preukazuje ako najčastejšie porušované základné právo. Aj naďalej je podľa Patakyovej potrebné prijímať účinné opatrenia na zrýchlenie súdnych konaní a zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti. „Tieto kroky môžu zlepšiť nielen individuálne práva účastníkov (strán) súdnych konaní, ale aj vnímanie kvality súdnictva ako celku zo strany verejnosti,“ podotkla.

Témou vzájomného rozhovoru bolo aj vytvorenie národného preventívneho mechanizmu na miestach s obmedzenou osobnou slobodou. Ombudsmanka uviedla, že pre zvýšenie štandardu ochrany základných práv osôb obmedzených na osobnej slobode je podľa nej potrebné, aby bola prijatá legislatíva národného preventívneho mechanizmu a ratifikácia Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OPCAT).