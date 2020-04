Správy, ktoré zaujali cudzincov.

3. apr 2020 o 13:37 The Slovak Spectator

1. Láska v čase sociálnej izolácie. Pošlite svojim milovaným odkaz cez Banku lásky: Online notes to hearten people’s pandemic-restricted lives



2. Dostal bicykel, keď mal deväť rokov, prvé víťazstvo prišlo krátko po tom. A vyhráva dodnes: Sagan was a winner the moment he began to pedal a bike

3. Pandémia zatvorila aj slovenské ferraty: Via ferrata hikes are closed



4. Bývale silo by mohlo v budúcnosti slúžiť kultúre: Unused silo block will turn into a landmark



5. Koronavírus zvýrazňuje to, čo sme doteraz zanedbávali. Aj rómske osady: Coronavirus puts spotlight on neglected Roma communities

6. Rekonštrukcia podlahy v kostolíku neďaleko Košíc odhalila džbán a v ňom poklad: Archaeologists unearth treasure in Obišovce

7. Slovom týždňa je blackout, čo tým vlastne Matovič myslí? PM Matovič floats the idea of a "blackout" to kill the coronavirus in Slovakia



8. Bývalé vojenské priestory v bratislavských lesoch sú teraz prístupné verejnosti: Former military premises in Bratislava forests open to public



9. Je skvelý pocit zostrojiť niečo, čo úspešne lieta okolo planéty, hovorí pätnásťročný výskumník: 15-year-old researcher says Slovakia is far behind other countries in aerospace research

10. Školstvo môže v kríze narásť. Je toto reforma, na ktorú učitelia čakali? Coronavirus might prompt a reform Slovakia's schools have needed for a long time

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.