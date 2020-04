Ak nie blackout, tak čo iné? Dodržiavať pravidlá a viac testovať, vravia experti

Opatrenia by mali platiť aspoň do Veľkej noci, zhodujú sa odborníci.

3. apr 2020 o 19:26 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ak sa Slovensko rozhodne neporaziť epidémiu nového koronavírusu „blackoutom“, teda vypnutím krajiny, ako presadzuje premiér Igor Matovič (OĽaNO), aké iné možnosti má, aby zvíťazilo nad touto nákazou?

Odborníci z radov epidemiológov, virológov a infektológov, ktorých denník SME oslovil, sa zhodujú, že obyvatelia Slovenska musia prinajmenšom do Veľkej noci dodržiavať platné opatrenia. Potom by sa mohli začať vyhodnocovať. Treba tiež podľa nich viac testovať, nie však hocikoho, ale cielene rizikové skupiny – seniorov a ľudí žijúcich v osadách.

Premiér už dal zdravotníckym analytikom vypracovať odhad dosahu „blackoutu“ na epidémiu a život v krajine. V diskusnej relácii Zuzany Kovačič Hanzelovej na webe SME to povedal šéf Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva Martin Smatana.

„Dúfam, že sa Slovensko nevydá cestou ,tvrdého blackoutu‘, pretože si myslím, že by sa takéto opatrenie aplikované celoplošne na krajinu minulo svojmu účinku a neprinieslo by to efektívne potlačenie vírusu,“ povedal v tejto súvislosti Juraj Kopáček, šéf Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. V laboratóriách ústavu sa už týždne denne testujú desiatky vzoriek na nový koronavírus.

Podobne sa pred pár dňami vyjadrila aj Zuzana Krištúfková, vedúca Katedry epidemiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, a Pavol Jarčuška, šéf Slovenskej spoločnosti infektológov. Obidvaja sa zhodli, že ani mesačný „blackout“ by vírus na Slovensku nevykynožil.

Kľúčová Veľká noc

„Cestou je dôsledné dodržiavanie súčasných opatrení, prípadne ešte ich pritvrdenie,“ približuje Krištúfková, v čom vidí alternatívu k vypnutiu krajiny. Pod pritvrdením opatrení myslí napríklad obmedzenie vychádzania na verejnosť a navštevovania sa príbuzných počas veľkonočných sviatkov.