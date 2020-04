Naď: Moji predchodcovia radšej platili pokuty, než by si priznali pochybenia

Minister obrany hovorí, že pre boj s koronavírusom má viaceré alternatívy aj armáda.

6. apr 2020 o 12:10 Peter Kováč

Nový minister obrany JAROSLAV NAĎ hovorí, že niektoré veci našiel v horšom stave, než predpokladal. V rozhovore pre SME povedal:

- akých ľudí so sebou prináša

- čo sa bude diať vo Vojenskom spravodajstve

- čo s miliardovými nákupmi vojenskej techniky

- ako sa armáda zapája do boja s koronavírusom

Dlhodobo patríte k najväčším kritikom ľudí z bývalého vedenia ministerstva obrany. Ako ste prevzali ministerstvo?

Bolo to veľmi slušné a v bezkonfliktnej atmosfére. S odchádzajúcim ministrom Petrom Gajdošom sme mali aj stretnutie medzi štyrmi očami, kde sme si povedali nejaké základné informácie o veciach v rezorte. Nebolo to nič prelomové a myslím, že takým spôsobom by malo odovzdávanie moci vyzerať. Teda slušne, decentne a v priateľskom tóne.

Dostali ste od odchádzajúceho ministra nejaké odporúčania či pripomienky k doterajšej kritike?

S Petrom Gajdošom sa poznáme dlho, možno od roku 2003. Už viackrát som povedal, že by som nedokázal vykonávať funkciu ministra za takých podmienok, za akých ju vykonával on. Bol ustanovenou persónou, ktorá nemala reálny dosah na fungovanie rezortu. Bol som teda kritikom ani nie tak jeho osoby, ako skôr procesov, ktoré tu prebiehali. Za mnohými z nich ani nebol on.

Jaroslav Naď Pred voľbami patril k najcitovanejším analytikom v oblasti bezpečnosti. Bol zástupcom riaditeľa v Globsecu a v roku 2016 spoluzakladal mimovládny Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, a to aj so svojím súčasným štátnym tajomníkom Marianom Majerom. Desať rokov pracoval na ministerstve obrany na rôznych pozíciách. Pre vstup do politiky sa rozhodol v roku 2018, v ktorom sa z neho stal aj miestny poslanec a vicestarosta obce Hrubá Borša. Na kandidátke OĽaNO v parlamentných voľbách mu patrila druhá priečka.

Ste v inej situácii? Máte istotu, že budete mať stopercentne voľnú ruku?

Stopercentne voľnú ruku mám. Takáto situácia tu bola azda len za Ľubomíra Galka a pre ministra je to dobré. Môže obsadiť posty ľuďmi, ktorí sú mu mentálne blízki a ktorých považuje za odborníkov a dôveruje im, pričom nemusí brať do úvahy koaličné vzťahy. Preto priznávam, že aj ja som bol podporovateľom toho, aby sa do rezortov nedávali pro forma figúry, ktoré sa vzletne označujú ako krížová kontrola. Ak totiž niekoho minister nechce, tak z neho urobí variča kávy. Je to nevhodné a nedôstojné. Druhá vec je, že to pre mňa teraz znamená obrovskú zodpovednosť. Nebudem sa môcť vyhovárať na niekoho iného.

Aké personálne zmeny v rezorte zatiaľ prebehli?

Na post štátneho tajomníka sa presunul Marian Majer, ktorý v rezorte pôsobil dlhodobo a ktorý je uznávaný aj v zahraničí. V tomto momente počítam len s jedným tajomníkom. Máme tiež nového generálneho tajomníka služobného úradu Petra Kozáka, keďže pán Ján Hoľko odišiel a ani by som si s ním nevedel predstaviť spoluprácu. Odišla tiež hovorkyňa a výpoveď dali aj niektorí generálni riaditelia sekcií, ktorých miesta budem osadzovať postupne. A ako je známe, odišiel aj Ján Balciar z postu šéfa Vojenského spravodajstva. Odišiel úplne, teda do výsluhového dôchodku.

Má teda zrejme nárok aj na odstupné.

Áno, no výšku jeho odstupného ešte nepoznám. Prináleží mu však zo zákona.

Kto ho nahradí?

Súvisiaci článok Obvinenie Naďa trvalo desať dní. Ukázalo neporiadok v tajných službách Čítajte

Vedením Vojenského spravodajstva je zatiaľ poverený doterajší druhý zástupca riaditeľa, generál Juraj Štefanka. S Balciarom totiž odišiel aj prvý zástupca, tiež na vlastnú žiadosť.

Kto bude riadnym šéfom Vojenského spravodajstva?

Mám jasnú predstavu, s ktorou sa stotožnil aj predseda vlády a informovaný bol aj minister vnútra. Predtým, než bude môcť byť tento človek vymenovaný, musí prejsť bezpečnostnými previerkami a celým personálnym procesom, ktorý je pomerne náročný. Meno zverejníme vtedy, keď sa tento proces úspešne skončí.

Ide o človeka z vnútra tajnej služby?

Je to človek, ktorý je expertom na otázky Vojenského spravodajstva a ktorý v ňom v minulosti aj pôsobil.

Kto ďalší by mal ešte pribudnúť do vášho tímu?

Zatiaľ mám na poradcovských pozíciách Moniku Masarikovú, ktorá je bývalou riaditeľkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a tiež mojou dlhoročnou spolupracovníčkou, a Martinu Kovaľ Kakaščíkovú, moju mediálnu poradkyňu.

Budete nejako spolupracovať aj s bývalým štátnym tajomníkom Róbertom Ondrejcsákom?

Róberta si veľmi vážim, je to férový chlap a odborník. Nebudem klamať, sedel som s ním niekoľkokrát a sme aj priatelia. Má svoju predstavu o ďalšom kariérnom pôsobení a ja urobím všetko pre to, aby som mu v tom pomohol.

Nemusí to teda byť na ministerstve obrany?

Nemusí.

Krátko pred voľbami zverejnilo ministerstvo obrany tlačovú správu, že NAKA ukončila prešetrovanie Balciarových majetkov a nenašla nič nezákonné. Je to bodka za jeho kauzami?

Myslím si, že ľudia na Slovensku vedia, prečo som si s ním nevedel predstaviť spoluprácu. Minister obrany však nemá vyšetrovacie právomoci. Dôležité je, aby polícia mala voľné ruky a ak je za čo, nech ho vyšetruje. Medializovaným vyjadreniam o tom, či niečo našla NAKA, by som veľkú váhu nedával. V minulosti bolo medializovaných veľa vecí, najmä v rezorte obrany, ktoré mali ďaleko od reality.

Súvisiaci článok Armádna firma pod SNS pred voľbami lacno rozpredala pozemky v Tatrách Čítajte

Koncom vlaňajška vás polícia na desať dní obvinila, že ste vynášali tajné informácie. Zvláštna kauza ukázala v konečnom dôsledku najmä to, že Vojenské spravodajstvo bolo zneužívané na politické účely. Prebehne v ňom nejaká kontrola?

V prvom rade urobím všetko pre to, aby sa niečo také v budúcnosti už nemohlo stať. Je nepredstaviteľné, aby boli na základe vykonštruovaných dôvodov odpočúvaní politici alebo ktokoľvek iný. Zároveň sa nám vracia ďalšia vec. Pán poslanec Robert Fico hneď na jednej z prvých tlačových konferencií apeloval, aby bola zahájená činnosť komisie na kontrolu odposluchov Vojenského spravodajstva. Pripadá mi to absurdné. Zákonné rámce na to boli počas celého minulého volebného obdobia, no koalícia na čele s Robertom Ficom odmietla komisiu zriadiť.

Vtedajšia opozícia totiž trvala na tom, aby bol v komisii aj Ľubomír Galko, ktorý sám odchádzal z funkcie ministra pre škandál s odpočúvaním. Zrejme to nebola šťastná nominácia.

V politike som vtedy nebol a môžem len špekulovať, či bola šťastná, alebo nie. Principiálne však súdy rozhodli tak, že Ľubomír Galko v kauze nebol zodpovedný, a preto mala na politickej úrovni vzniknúť dohoda a malo sa vytvoriť alternatívne riešenie. Neznamená to predsa, že nemala fungovať komisia. Potom naozaj mohli byť odpočúvaní ľudia len z politických dôvodov.

Po zrušení svojho obvinenia ste ohlásili, že podáte trestné oznámenie na Vojenské spravodajstvo alebo priamo na Jána Balciara. Podali ste ho?

Veľmi dôkladne som túto vec konzultoval so svojím právnym zástupom Danielom Lipšicom. Niektoré kroky boli zrealizované a niektoré ešte len budú.

V akom stave je podanie dnes?

Zatiaľ si to nechám pre seba.

Ste pripravený súdiť sa v tejto veci aj ako minister?

V normálnej krajine by mala v takýchto prípadoch fungovať ex offo kontrola. Mám na mysli, keď je zrušené obvinenie voči človeku, pričom sa potvrdí alebo je vysoké riziko, že v spise boli použité klamstvá a zavádzanie. To sa stalo aj pri nasadení ITP (odpočúvania) na mňa.

Vaše stíhanie zrušili, lebo výpoveď zmenil kľúčový svedok. Pracuje tento človek naďalej v bezpečnostných zložkách?

Áno, pracuje. Žiadna výpoveď sa však nezmenila, bolo to ďalšie klamstvo, ktoré podsunuli médiám. V skutočnosti tento svedok len zopakoval, čo povedal aj predtým. Jasne povedal, že som ani teoreticky nemohol vedieť, že by som sa ho pýtal na utajované informácie.

Súvisiaci článok Náčelník generálneho štábu: Vrtuľník a dron neboli demonštráciou sily Čítajte

Od nástupu do funkcie riešite najmä situáciu okolo koronavírusu. Čo však bude s rozbehnutými miliardovými nákupmi vojenskej techniky?

Je tu množstvo vecí, ktoré som zdedil a poviem úprimne, že mnohokrát je to v oveľa horšom stave, než som si myslel. Existujú rôzne súdne podania za netransparentnosť. Ministerstvo opakovane platí pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie namiesto toho, aby si priznalo chyby. Týka sa to aj rozbehnutých tendrov - či už na transportéry 8x8, 4x4 alebo radary a stíhačky F-16.

Pri stíhačkách ste už ohlásili, že najbližšia splátka môže byť smrteľnou dýkou v rozpočte. Čo teda spravíte?

Za stíhačky zaplatila predchádzajúca vláda najskôr 600 miliónov dolárov a v tomto roku ďalších 400 miliónov. V septembri však musí ministerstvo už pod mojím vedením zaplatiť ďalších 175 miliónov dolárov, v budúcom roku ešte okolo 600 miliónov dolárov. Keď sa pozrieme na krízu prichádzajúcu s chorobou Covid-19, tak je zrejmé, že bude mať dosah na rozpočty všetkých ministerstiev. Vychádza mi to tak, že ak by sme nič neurobili s budúcoročnou splátkou, tak by som len na stíhačky minul možno 45 percent budúceho rozpočtu. To je neudržateľné. Len kombinácia platieb za stíhačky a výdavkov na platy, elektrinu a tak ďalej by bola vyššia, ako je celý rozpočet rezortu.

Budete teda s Američanmi rokovať o odložení splátok?

Vo štvrtok sme mali stretnutie s americkou veľvyslankyňou (Bridget A. Brinkovou - pozn. red.). Sú rôzne možnosti, ako ďalej postupovať v procese obstarávania lietadiel F-16. Veľmi oceňujem, že americká strana chápe situáciu, v akej sme a určite nájdeme nejaké rozumné riešenie.

Pre nákup stíhačiek sa ministerstvo súdi s Úradom pre verejné obstarávanie. Stiahne po vašom príchode žalobu?

Určite áno. Pripadá mi to absurdné. Navyše je tam aj stanovisko Európskej komisie, ktorá dala za pravdu úradu.

Zrušíte tiež tender na transportéry 8x8?

Áno, tento nákup som vždy nazýval ako manuál na netransparentnosť. Projekt nebol dobrý. Bol nepriehľadný, nedomyslený a predražený. Budem k tomu ešte sedieť s náčelníkom generálneho štábu, ktorý musí určiť, čo reálne potrebujeme aj so zohľadnením finančnej reality. Ak pôjdeme do nejakého obstarávania, bude to otvorený medzinárodný tender. No nech zvíťazí akýkoľvek výrobca, budeme chcieť, aby do kontraktu zapojil aj slovenský obranný priemysel.

Na vývoj prototypu slovenského transportéra s názvom Vydra dalo ministerstvo pod vedením SNS šesť miliónov eur. Vyjde investícia nazmar?

Máme prototyp, ktorého funkčnosť je zatiaľ najmä v polohe demonštrácií na rôznych verejných podujatia. V oblasti obrannej techniky už bolo viacero prototypov, ktoré neprešli do sériovej výroby.

Aké priority budú v programe vlády?

Žiadne prekvapenia. Aj vďaka tomu, že rezort je v gescii OĽaNO, bude gro programového vyhlásenia vychádzať z programu strany, na ktorom som robil s asi dvadsiatimi odborníkmi. Na tvorbe programového vyhlásenia sa zároveň podieľali aj špičkoví odborníci zo zvyšku koalície či strán, ktoré sa do parlamentu nedostali a tiež bývalý štátny tajomník Ondrejcsák.

Bude k prioritám patriť aj nová obranná a bezpečnostná stratégia, ktorú SNS blokovala?

Prezradím, že pôjdeme cestou vypracovania nových dokumentov. Aj tie, ktoré schválila bývalá vláda a neboli zaradené na rokovanie Národnej rady, už prešli nejakým vývojom a kompromisom, aby bola uspokojená SNS. Máme tu tiež úplne novú situáciu s koronavírusom.

Vyhraní sa Slovensko v nových dokumentoch voči Rusku, čo sa za éry SNS ukázalo ako problematické?

Dokument zatiaľ ešte nie je rozpracovaný. Keď sa skončí boj proti koronavírusu, vypracovanie nových strategických dokumentov bude medzi prioritami, pretože tie aktuálne platné sú ešte z roku 2004.

S akými rôznymi variantmi nasadenia armády sa ráta v boji proti koronavírusu?

Sme pripravení na rôzne scenáre a uvažujeme s otvorenou hlavou. Hľadáme rôzne riešenia, kde môžeme aj iniciatívne prispieť. Všetko závisí od toho, či sa núdzový stav, ktorý platí v zdravotníctve, rozšíri aj na iné zložky. Za súčasného stavu môžeme vyčleniť do päťsto vojakov. Momentálne je 405 takých, ktorí pomáhajú.

Ak by bola do núdzového stavu zahrnutá aj armáda, čo ďalšie by mohla ponúknuť?

Máme pripravený napríklad scenár, ktorý sa volá Izolátor. Ráta s tým, že by sme mohli umiestniť až 2500 ľudí do vojenského výcvikového priestoru Lešť aj so základným zdravotným personálom. Okrem toho máme aj scenár Kuriér, ktorý už aj prebieha. Ozbrojené sily vo veľkom pomáhajú Správe štátnych hmotných rezerv a ďalším pri rozvoze materiálu, napríklad do nemocníc. Je to dobré aj pre nás, pretože takto naše vrtuľníky black hawk nelietajú prázdne, čo by museli pri výcviku. Samozrejme, máme aj ďalšie scenáre, ktoré by sme nechceli, aby sa naplnili. Ide o uzavretie nejakej obce či mesta.

Čo je zabezpečené v týchto dňoch?

Pripravili sme Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku, ktorá by v prípade potreby bola červenou nemocnicou, teda by riešila iba prípady súvisiace s Covid-19. Naše laboratóriá v Zemianskych Kostoľanoch vyrábajú taktiež dezinfekčné prostriedky v stovkách litrov a vojenskí lekári začínajú testovať ľudí. Nejde len o vzorky, ktoré odoberáme v osadách, ale potenciálne chorých budeme v najbližšom čase testovať aj vo vlastných zariadeniach.

V ktorých konkrétne?

Vo vojenskej nemocnici v Ružomberku a v laboratóriách hlavného vojenského lekára v Liptovskom Mikuláši.

Ráta s nasadením armády aj variant blackoutu krajiny, ktorý spomína premiér Igor Matovič?

Pri téme blackoutu je dôležité povedať, čo tým myslíme. Ak niekto hovorí, že Igor Matovič na tlačovej besede pustil niečo, čo nemal predrokované, tak to nie je pravda. Rokovala predtým o tom aj vláda. Malo by ísť o kroky, ktoré by smerovali k ďalšiemu zníženiu aktivity v krajine. Dnes fungujeme na 30-percentnej úrovni bežného fungovania krajiny a dostali by sme sa možno na 15-percentnú úroveň. Áno, pri tom by mohli byť nasadené aj bezpečnostné zložky, aby dohliadali na dodržiavanie opatrení. Pripravujeme sa na to, no čakáme na rozhodnutie.

Osobne ste zástancom vypnutia krajiny?

Som zástancom systematických krokov. Sú tu dva názorové prúdy. Jeden hovorí, aby sme krajinu postupne štartovali, otvárali obchody a tak ďalej, druhý, aby sme opatrenia ešte sprísnili. Nie som odborník, nech sa vyjadria hygienici, lekári či ekonómovia, pretože to má masívny dosah na ekonomiku. Ja som pripravený na to, aby sme s náčelníkom generálneho štábu zabezpečili všetko pre tú alternatívu, pre ktorú sa rozhodne vláda.