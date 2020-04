Nominácie European Press Prize sú známe, medzi nimi je aj text šéfredaktorky SME

Text je nominovaný v kategórii Názory.

6. apr 2020 o 12:21 Patrik Sopóci

BRATISLAVA. European Press Prize oznámila nominácie pre rok 2020. Medzi nimi sa nachádza aj text šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej.

Článok Ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi sa dostal do užšieho výberu v kategórii Názory. Výberová komisia ho okomentovala slovami: „Výstižný argument pre osobnú slušnosť a česť ako základ politickej slobody."

Prečítajte si nominovaný text šéfredaktorky SME, Beaty Balogovej.

Vyhlásenie tohtoročných laureátov sa uskutoční 11. júna.

European Press Prize sa udeľuje v štyroch kategóriách: Spravodajstvo, Inovácie, Názory a Investigatíva. Porota udelí aj špeciálnu cenu za výnimočnú prácu, ktorá nespadá do spomenutých kategórií.

Do aktuálneho ročníka zaslalo svoje najlepšie texty vyše 700 novinárov z celej Európy. Komisia zaradila do užšieho výberu celkovo 24 článkov.

European Press Prize každoročne oceňuje najväčšie úspechy v európskej žurnalistike.

Víťazov tento rok vyberie päťčlenná porota v zložení: Sylvie Kauffmann (šéfeditorka Le Monde), Yevgenia Albats (šéfredaktorka The New Times), Alexandra Föderl-Schmid (korešpondentka Süddeutsche Zeitung pre Izrael a Palestínu), Alan Rusbridger (bývalý šéfredaktor The Guardian) a Juan Luis Sánchez (zástupca riaditeľa eldiaro.es).