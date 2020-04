Ochrana klímy musí mať miesto v programovom vyhlásení, odkazuje Greenpeace

Organizácia pripomína politikom predvolebné záväzky.

7. apr 2020 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. V programovom vyhlásení novej vlády musí mať svoje miesto aj ochrana klímy.

Uviedla to organizácia Greenpeace Slovensko v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala hovorkyňa Patrícia Brandysová.

Čakať na poslednú chvíľu je nebezpečné

Greenpeace uvádza, že klimatické opatrenia sú nielen príležitosťou na zmeny, ktoré môžu pomôcť odvrátiť dopady klimatickej krízy, ale navyše môžu zabezpečiť aj zdravé životné prostredie a vytvoriť nové pracovné príležitosti.

„Súčasná situácia pandémie nám ukazuje, ako dôležité je počúvať odporúčania vedeckej komunity, a aké nebezpečné je čakať s riešeniami na poslednú chvíľu.

Rovnaký postoj by mala krajina zaujať aj v otázke klimatickej krízy, ktorá je stále tu a nikam neodchádza.

Nemali by sme zabudnúť na to, že kroky súčasnej vlády ovplyvnia nielen nasledujúce štyri roky ale do veľkej miery aj oveľa dlhšie obdobie,“ povedala Katarína Juríková, programová riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Tri klimatické záväzky

Greenpeace považuje programové vyhlásenie vlády za príležitosť nasmerovať krajinu k riešeniu klimatickej krízy. Slovensko sa podľa environmentálnej organizácie môže v ochrane klímy zaradiť medzi lídrov a byť príkladom pre okolité štáty.

Organizácia zdôrazňuje, že najsilnejšia vládna strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti aj koaličné strany Sme rodina a Za ľudí sa pred voľbami zaviazali k trom klimatickým cieľom - podporiť cieľ zníženia emisií v krajinách Európskej únie o 65 percent do roku 2030, vytvoriť plán na prechod k uhlíkovej neutralite do roku 2040 a naštartovať transformáciu slovenskej energetiky s cieľom dosiahnuť 100-percentnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050. Podľa Greenpeace aj programové vyhlásenie vlády naznačí, či koaličné strany svoj sľub berú vážne.

„Predstavitelia koaličných strán sa vyjadrili, že programové vyhlásenie má prioritne reagovať na dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom. Plne chápeme, ako veľmi je dôležité, aby sa vláda v súčasnej situácii postarala o ľudí a zabezpečila im ochranu.

Vláda by však nemala prísť o šancu nasmerovať Slovensko na cestu udržateľnej a stabilnej budúcnosti a zdravého životného prostredia pre všetky generácie,” dodala Juríková.

Organizácia Greenpeace Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie Greenpeace. Tá vznikla v roku 1969 v kanadskom Vancouveri, sídli v Amsterdame.

Hlavnou náplňou organizácie je snaha o celosvetovú ochranu vody, pôdy, ovzdušia a živočíšnych a rastlinných druhov.

Greenpeace často organizuje protestné akcie, ktorými sa snaží poukázať na konkrétne problémy v oblasti ochrany prírody a apelovať na vlády jednotlivých krajín a medzinárodné či celosvetové spoločenstvá krajín, aby nachádzali konkrétne riešenia.