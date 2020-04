Matovič tvrdí, že sa kontroly vymkli z rúk, mali byť námatkové

Ministerstvo tvrdí, že policajti sa riadia uznesením vlády.

8. apr 2020 o 13:33 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Policajné kontroly v súvislosti s obmedzením pohybu, ktoré si na viacerých miestach vyžiadali dopravné zápchy, mali byť náhodné. Tvrdí to premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Polícia si podľa svojho vyjadrenia plní úlohy, ktoré dostala. Ministerstvo vnútra (MV) sa odvoláva na uznesenie vlády a žiada o pochopenie pre policajtov.

Súvisiaci článok Z boja proti vírusu sme spravili fetiš, tvrdí Sulík a kritizuje Matoviča Čítajte

"Kontroly mali byť námatkové. Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk ... napriek tomu - nehaňme ich za to ... malo by to byť už v poriadku," uviedol na sociálnej sieti premiér.

Ministerstvo vnútra reagovalo tým, že policajti a vojaci na hraniciach okresov každého kontrolujú a zisťujú dôvody porušenia zákazu vychádzania v zmysle uznesenia vlády.

"Od 8. do 13. apríla polícia vykonáva kontrolu dodržiavania uznesenia vlády o zákaze vychádzania," zdôraznil rezort.

Rezort aj polícia vyzývajú občanov, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Dôvod na cestu mimo okresu je potrebné hodnoverným spôsobom preukázať.

Ak policajti zistia, že niekto porušil zákaz neopodstatnene, podľa slov rezortu ho otočia naspäť. Ministerstvo vnútra upozorňuje tiež na možné pokuty vo výške 1659 eur.

Polícia o obmedzeniach a kontrolách pravidelne informuje na sociálnej sieti. Policajtom, ktorí budú v službe, sa zároveň poďakoval policajný prezident Milan Lučanský.