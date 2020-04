Matovič označil policajné kontroly za sabotáž uznesenia vlády

8. apr 2020 o 16:00 (aktualizované 8. apr 2020 o 17:12) TASR

BRATISLAVA. Pokyn na policajné kontroly na hraniciach okresov považuje premiér Igor Matovič (OĽaNO) za sabotáž uznesenia vlády.

Trvá na tom, že kontroly mali byť len náhodné. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že si zrejme uznesenie a jeho slová niekto zle vysvetlil.

Pred verejnosť by mal podľa neho predstúpiť policajný prezident Milan Lučanský a tento krok obhájiť.

Ten mu cez facebook odkázal, že sa odmieta zúčastňovať na politických hrách, a že sa neriadi pokynmi z tlačoviek, ale z oficiálnych dokumentov. "Policajný zbor postupoval tak, ako bolo určené po zasadnutí krízového štábu," vysvetlil Lučanský.

Lučanský ďalej uviedol, že sa neriadi tvrdeniami z tlačových besied, ale oficiálnymi dokumentami. Matovič povedal, že námatkovosť kontrol zdôraznil na tlačovej konferencii v pondelok 6. apríla.

„Policajný zbor postupoval tak, ako bolo určené po zasadnutí krízového štábu. V žiadnom prípade mi neprináleží hodnotiť, či to boli dobré alebo zlé opatrenia. Mojou úlohou ako policajta je splniť pokyn bez emócií,“ uvádza sa vo vyhlásení policajného prezidenta. Ten zároveň zdôraznil, že odmieta byť súčasťou hry založenej na vymieňaní si zostrihov tlačových besied.

„Každý, kto sleduje tlačové brífingy, bude možno so mnou súhlasiť, ak poviem, že často na nich odznejú protichodné informácie. Práve preto sa riadim tým, čo je dané na papieri a tým, na čom sa zhodneme s pánom ministrom vnútra,“ dodal Lučanský.

Mikulec sa ospravedlnil

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) sa ospravedlňuje občanom, ktorí zostali v stredu doobeda v kolónach po celom Slovensku, verí, že sa to vo štvrtok (9. 4.) už nezopakuje.

Pripomína, že opatrenia sú na ochranu zdravia. Informoval o tom vo videu na facebooku, v ktorom reagoval na dopravnú situáciu v súvislosti s kontrolovaním dodržiavania uznesenia vlády o obmedzení slobodného pohybu osôb.

"Snažíme sa opatrenia robiť vo váš prospech preto, aby sme chránili tie najkritickejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré môžu byť najrizikovejšie. Snažili sme sa obmedziť pohyb, aby ste nechodili za svojimi príbuznými a tými, ktorých by ste mohli ohroziť," vysvetľoval minister.

Mikulec dodal, že boli policajti ústretoví a že sa opatrenia zjemnili. Myslí si, že vodiči, ktorí pôjdu v stredu z práce a vo štvrtok do práce, už v kolónach stáť nebudú. Na záver videa sa poďakoval príslušníkom polície a záchranných zložiek, ktorí sú v opatreniach zainteresovaní a poprosil občanov o zhovievavosť.

Kontroly by mali byť už len náhodné

Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že stredajšia situácia neovplyvní negatívne súdržnosť ľudí.

O aktuálny stav v súvislosti s opatreniami, ktoré vláda prijala pre šírenie nového koronavírusu na obdobie veľkonočných sviatkov, sa zaujímala u premiéra i ministra vnútra.

Ubezpečili ju, že kontroly by sa už mali ďalej uskutočňovať náhodne. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

"Obidvaja ma uistili, že kontroly by už ďalej mali prebiehať náhodne, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie monitorovať všetky, aj evidentne pracovné jazdy," uviedla prezidentka. Aj v ďalšom boji s novým koronavírusom je podľa nej potrebná súdržnosť. Verí preto, že aktuálna situácia nebude mať na ňu negatívny vplyv.

Voľný pohyb osôb je od 8. do 13. apríla na Slovensku obmedzený. Zakázané je aj uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

Z dôvodu policajných kontrol sa na cestách tvorili v stredu niekoľkohodinové kolóny

Pribudlo najviac nakazených za deň

Počas utorka pribudlo na Slovensku 101 nových prípadov nákazy Covid-19, pričom v laboratóriách otestovali 2042 vzoriek.

Počas utorka (7. 4.) pribudlo na Slovensku 101 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 2042 vzoriek.

Premiér poukázal na to, že veľa prípadov sa objavilo práve v rómskych osadách, kam sa vrátili ľudia zo zahraničia, najmä z anglického Sheffieldu či z rakúskeho Tirolska.

Ide teda o importované prípady ochorenia COVID-19. Vyzval tiež na trpezlivosť a zodpovednosť. Poďakoval sa za prácu armádnym lekárom či policajtom.

Matovič však mieni, že za situáciu vysokého počtu zisteného nového koronavírusu môže bývalý premiér Peter Pellegrini.

"Peter Polák, náš splnomocnenenc pre rómske komunity pred približne desiatimi dňami prišiel s tým, že očakáva obrovský problém v osadách, lebo Peter Pellegrini povedal, že keď príde niekto individuálne na hranice, tak ho nemusíme dať do štátnej karantény," komentoval Matovič, pričom poukázal na to, že takíto ľudia išli do 14-dňovej domácej karantény. Medzitým však podľa jeho slov mohli nakaziť ďalších ľudí.

Hlavný hygienik Ján Mikas komentoval, že Slovensko boj s novým koronavírusom zatiaľ nevyhralo. Predpokladá, že najbližšie dva až tri týždne ukážu, ako na tom Slovensko je, a tiež to, či sa budú môcť rušiť vládne opatrenia. Dôležité je dodržiavať opatrenia a testovať. Doplnil, že sa budú musieť orientovať na marginalizované skupiny.

Matovič reagoval na partnerov

"Mrzí ma nezodpovedné správanie našich koaličných partnerov. Miesto toho, aby sme teraz stáli v jednom „šíku“, držali sa za ruky, podporovali sa, tak si ideme „pichať dýky od chrbta,“ vyhlásil Matovič v reakcii na vyjadrenia predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka a poslanca Mariána Viskupiča (SaS), ktorí kritizovali premiéra za dopravné kolóny v súvislosti s rozhodnutím vlády o obmedzení pohybu ľudí.

Podľa Matoviča je situácia vážna a opatrenia vlády majú zmysel. Poukázal na to, že za včerajšok je na Slovensku najviac pozitívne testovaných ľudí na koronavírus za deň. „Prosím vás prestaňme blúzniť o otváraní obchodov,“ uviedol Matovič.



Podľa premiéra uznesenie vlády v žiadnom prípade nekázalo, aby sa kontrolovalo každé jedno auto. Položil zároveň otázku, či pri kontrolách išlo o úmyselnú sabotáž alebo niečiu neschopnosť. Matovič sa zároveň ospravedlnil za dopravné zápchy. „Aj keď stratím posledného voliča, mojou absolútnou prioritou bude ochrana života a zdravia ľudí,“ povedal premiér.

Za mimoriadne nezodpovedné považuje Matovič „hrať sa na vlastnom piesočku“. Verí, že do budúcnosti sa takéhoto správania koaliční partneri vyvarujú.

„My nie sme za vodou Richard Sulík a Marián Viskupič a podobní ľudia, ktorí cez médiá kritizujú vládu. Alebo aj Veronika Remišová (Za ľudí), že musíme ľudí učičíkať, prosiť a vyzývať k zodpovednosti. Nie, my tu musíme vyžadovať disciplínu,“ zdôraznil.