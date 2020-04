Kolíková: Preveríme majetky sudcov. Pozrieť sa dá aj na prírastky na účtoch

Nová ministerka sa vráti aj k reforme Ústavného súdu.

13. apr 2020 o 14:35 Peter Kováč

Dvakrát bola dvojkou ministerky Lucie Žitňanskej, teraz sa na ministerstvo spravodlivosti vrátila ako ministerka. Predstavu o zmenách, ktoré justícia potrebuje, má MÁRIA KOLÍKOVÁ jasnú.

V rozhovore sa dočítate:

- ako sa budú po novom preverovať sudcovia,

- čo bude nasledovať, ak hodnoverne nevysvetlia majetkové prírastky,

- aký nový súd sa zriadi,

- ako sa budú po novom voliť generálny a špeciálny prokurátor,

- aké zmeny čakajú Ústavný súd.

Od akcie Búrka sa aj medzi sudcami naozaj strhla akási búrka. Prišli hromadné odchody, ale aj pomerne široká podpora vyhláseniu trnavského sudcu Martina Smolka, podľa ktorého kazia imidž sudcom politici a médiá. Naozaj si po všetkých kauzách mnoho sudcov nedokáže pripustiť zlyhanie vlastného stavu?

Myslím, že takéto vyjadrenia justícii nepomáhajú. V tomto momente by skôr pomohlo, keby bolo počuť hlasy ako "vnímame, že sa v našom stave stali chyby a je dôležité urobiť kroky, aby nám verejnosť uverila". A tiež povedať, aké kroky a zmeny by sa mali udiať. Vidíme totiž, že nejde len o jeden prípad. Hovoríme o prípadoch z bratislavských súdov, z Najvyššieho súdu a sú aj nové prípady na žilinskom súde. Nemožno vylúčiť, že sa nám niečo podobné odhalí aj na ďalších súdoch. Sú to desiatky prípadov, ktoré nemôžu nechať ľudí ľahostajnými.

Čo s tým chcete urobiť z pozície ministerky?

V prvom rade treba, by sa všetky tieto veci vyšetrili, a to tak, aby tomu rozumela aj verejnosť. Musí vidieť, aké sa urobili kroky tam, kde boli podozrenia. A vidieť, čo sa potvrdilo a ako boli dané osoby odsúdené. Musí sa to udiať v primeranom čase. Len potom tomu môžu ľudia uveriť. Druhá vec je, že nestačí, aby sa vyšetrili len tieto prípady. Ľudia musia vedieť, že keď prídu na súd a dostanú sa k nejakému sudcovi, tak nie je podplatný. Teraz je len otázka, aký nástroj je primeraný, ako to zabezpečiť, aby sme neohrozili nezávislosť justície.

Aké nástroje na očistu justície vidíte vy?

Chcem, aby sme sa v prvom rade pozreli na majetok sudcov. Treba sa zamerať na veci, ktoré v rukách už máme, teda na majetkové priznania sudcov.

Mária Kolíková Verejnosti je známa najmä ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, na ktoré dvakrát prišla s bývalou ministerkou Luciou Žitňanskou. Ešte skôr, v roku 2006, ju Žitňanská vymenovala za prvú riaditeľku Centra právnej pomoci. Odvolal ju Štefan Harabin ako minister za HZDS. Popri práci vo vlastnej advokátskej kancelárii Kolíková učila na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2012 bola takisto externou poradkyňou českého ministra spravodlivosti pre oblasť reforiem v justícii. Pri rekonštrukcii vlády v roku 2018 sa o nej hovorilo ako o možnej novej ministerke, no ministrom sa napokon stal Gábor Gál a Kolíková o pár mesiacov neskôr odišla aj z pozície štátnej tajomníčky. Odôvodnila to škandálom okolo únosu vietnamského občana, na ktorom sa vraj podieľal štát. V lete 2019 vstúpila do strany bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

Kto by mal robiť kontrolu priznaní? Súdna rada, ktorá ju mala na starosti aj dosiaľ?

Áno, myslím si, že je to orgán, ktorý má všetko potrebné na to, aby to robil.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že Súdna rada nestíha podrobne kontrolovať všetky majetkové priznania. Vždy ich prechádzala len formálne.

Nemyslím si, že by to nemohla stihnúť. Aj v medializovaných prípadoch súvisiacich s korupciou na súdoch mohla rýchlejšie vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť. Podobné to je s majetkovými priznaniami. Je tu priestor na to, aby s nimi pracovala efektívnejšie a rýchlejšie. Mohla by sa zamerať na tie okolnosti, ktoré sú prinajmenšom pozoruhodné, ako sú napríklad veľké dary. Dotknutých sudcov by si mala zavolať a pýtať sa ich.

Príklad - šéfka Súdnej rady Lenka Praženková má polmiliónový byt v novostavbe pod Bratislavským hradom, okrem ktorého má luxusné autá a jedno také, ktoré vyhrala. Bude to dôvod na hlbšie preverenie?

Nechcem hovoriť o domnienkach a konkrétnych osobách. Ak členovia rady budú mať podozrenie, že v nejakom konkrétnom priznaní nesedia prírastky majetkov, tak v prvom kole si zavolajú daného sudcu na pohovor a dôsledne mu k týmto pochybnostiam budú dávať otázky. Bez ohľadu na to, o ktorého sudcu ide. Musíme sa pozerať aj na majetkové prírastky príbuzných, a teda hľadieť aj na osoby, u ktorých by mohli byť nelegálne nadobudnuté majetky.

Čiže takéto opatrenie by zachytilo napríklad luxusný byt bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorý napísala na svojho syna? Keďže okrem toho dostala aj stotisícový dar, znamenalo by to pre ňu automatické predvolanie na výsluch?

Áno, Súdna rada by sa na to pýtala. Musí dostať alebo nedostať odpovede. Už aj to, keby daná osoba neprišla, by mohlo byť dôvodom na začatie konania. Moja úvaha je taká, že ak sudcovia neprejdú týmto majetkovým preverením, malo by sa pri nich ísť hlbšie a spraviť im ešte previerku spoľahlivosti. To bude spôsob, akým zo systému vylúčime sudcov, ktorí v ňom nemajú čo hľadať.

Ako sa dá ísť hlbšie? Hovoríme už o spolupráci s políciou, Národným bezpečnostným úradom či ďalšími inštitúciami?

Tu by mohla byť postupnosť. Jedna vec je, že sa bližšie pozrieme na majetok a napríklad sa spätne pozrú prírastky na bankovom účte a ďalším kolom môže byť úplná previerka spoľahlivosti.

Ako by mala vyzerať?

O danom sudcovi by sme si pozreli rôzne informácie, ktoré vo svojich systémoch už majú rôzne štátne orgány. Či sú tam nejaké záznamy, či existujú podozrenia z vydierateľnosti a takisto je tu možnosť vyhľadávať informácie z terénu. Toto však treba nastaviť veľmi citlivo a malo by k tomu dochádzať naozaj až v poslednom slede.

Tento opis pripomína bezpečnostné preverovanie, ktoré v minulosti stopol Ústavný súd. Nemáte obavu, že opatrenie opäť zastaví?

Nechcem, aby sme prišli s právnou úpravou, ktorá by znamenala úplnú negáciu rozhodnutia Ústavného súdu, a teda by sme to prelamovali ústavným zákonom. Preto zatiaľ ani nechcem návrh bližšie konkretizovať. Nechám na tom robiť pracovnú skupinu a uvidíme.

Čo sa stane s aktívnym sudcom, ktorý nedokáže vysvetliť svoje majetky hodnoverne? Ak pri ňom pochybnosti nezmiznú ani pri previerke, príde o funkciu?

Aj pochybenia môžu byť rôznej závažnosti. Súdna rada dá stanovisko, či u daného sudcu z hľadiska majetku sudcu existujú nejaké pochybnosti a potom treba umožniť individuálne posúdenie, či ide o menej, alebo viac závažné porušenie pravidiel, pri ktorom by malo ísť o stratu funkcie.

V programe strany ste mali, že o trestoch, teda o vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti, by mal rozhodovať Najvyšší správny súd. Rátate s jeho zriadením?

Áno, bola by som rada, keby sa zriadil. Tento rozhovor robíme v čase, keď sa ešte pripravuje programové vyhlásenie vlády. Navrhujeme doň aj zriadenie tohto súdu medzi prioritami, ktoré chceme realizovať do sto dní. Malo by ísť o ústavný zákon.

Bude správny súd riešiť disciplinárnu zodpovednosť všetkých právnických profesií?

Áno. Tu by som však rozlišovala medzi profesiami, ktoré plnia úlohy verejnej moci, ako sú notári, prokurátori a exekútori a na druhej strane medzi advokátmi. U tých vidím priestor na diskusiu, či má byť tento súd disciplinárnym orgánom, ktorý hneď rozhoduje o veci, alebo či rozhodovanie najskôr necháme advokátskej komore a až potom by do toho vstúpil disciplinárny orgán.

“ Ak sudcovia neprejdú majetkovým preverením, mala by sa spraviť ešte previerka spoľahlivosti. To bude spôsob, akým zo systému vylúčime sudcov, ktorí v ňom nemajú čo hľadať. „

Patria previerky a ďalšie ohlásené kroky na očistu justície k dôvodom, prečo dnes hromadne odchádzajú sudcovia či predčasne členovia Súdnej rady?

Čo sa týka Súdnej rady, odchod nominantov vlády a parlamentu považujem za výsledok korektného rozhovoru. Ak sa zhodneme na tom, že by mala existovať vzájomná dôvera, tak to bola jediná schodná cesta, ktorá právne nie je napadnuteľná. Rozhodnutie odchádzajúcich členov si veľmi vážim.

Nečakaná bola reakcia zvyšnej časti Súdnej rady, ktorá reprezentuje sudcov. Objavila sa ich vlastná iniciatíva, aby sa takisto vzdali členstva, čo by však znamenalo kolaps celej rady.

O tejto myšlienke pani (Marcely) Kosovej sme sa rozprávali, dovolila som si ju pozvať na stretnutie, kde sme hovorili aj o následkoch. Povedala som jej svoj názor, že by to bolo nezodpovedné. Súdna rada bude voliť predsedu Najvyššieho súdu a doplniť by mala aj nových sudcov. Takýto rozhovor som mala zároveň aj s pani predsedníčkou Súdnej rady (Lenkou Praženkovou). Na základe toho sa domnievam, že k odchodom napokon nedôjde.

Členka rady Marcela Kosová vám svoj nápad oznámila v živom rozhlasovom vysielaní. Nepovažujete to za zákernosť?

Nehľadala by som za tým negatívne emócie. Z môjho pohľadu bolo dôležité upozorniť pani Kosovú a aj predsedníčku rady, že takýto krok by som považovala za nezodpovedný.

Členka rady Elena Berthotyová spomínanú iniciatívu komentovala, že rozumie, prečo sa chcú členstva vzdať Kosová a Praženková, no nerozumie, prečo odchod podmieňujú odchodom všetkých deviatich nominantov sudcov. Stotožňujete sa s týmto pohľadom?

Nechcem vstupovať do vlastných rozhodnutí nikoho.

Do zákona ste však zároveň pridali nový dôvod na odvolanie šéfky rady, a to, ak by jej pôsobením bola "vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva". Dá sa to vztiahnuť na Lenku Praženkovú?

Platí to na akéhokoľvek predsedu Súdnej rady, ktorý tam bude.

Rozprávate sa s Praženkovou o tom, že by mala odísť?

Toto je presne ten priestor, ktorý chcem nechať pani predsedníčke.

Ako ste na tom s výberom nových členov Súdnej rady?

Máme o tom v koaličnej rade veľmi intenzívne rokovania. Verím, že na najbližšom zasadnutí rady, ktoré má byť koncom apríla, už budú nominanti vlády aj parlamentu doplnení.

Vy ste si už vybrali, koho by ste si tam predstavovali?

Navrhla som viaceré mená.

Kedy sa ich dozvieme?

V momente, keď budú zvolení vládou a navrhnutí na zvolenie parlamentu. Tam by ich mohol ešte vypočuť príslušný výbor.

V júli sa končí funkčné obdobie generálneho prokuratúra Jaromíra Čižnára. Ako bude vyzerať výber jeho nástupcu po novom?

Navrhujeme, aby to bolo podľa modelu, ktorý platí u kandidátov na ústavných sudcov. Navrhli sme rozšíriť okruh navrhovateľov kandidátov na generálneho, ale aj špeciálneho prokurátora. Rovnako by malo byť štandardom vypočutie kandidátov pred parlamentným výborom.

Ochotu kandidovať za generálneho prokurátora pre Aktuality.sk pripustil prokurátor Ján Šanta. Bol by dobrým šéfom prokuratúry?

Pán doktor Šanta ukazuje veľmi silné, či už odborné zručnosti, alebo aj morálne hodnoty. Určite si ho viem predstaviť ako jedného z možných kandidátov.

Inšpirovali ste sa modelom výberu ústavných sudcov. Mnohých ľudí však nové zloženie Ústavného súdu nedávno sklamalo, keď nedal súhlas na posúdenie väzobného stíhania ôsmich z trinástich zadržaných "Kočnerových sudcov". Sklamalo aj vás toto rozhodnutie?

Otázka dnes je, či dávať súhlas vôbec ešte má význam, keďže o takýchto návrhoch potom rozhoduje súd. V programovom vyhlásení sme to navrhli vypustiť.

Ako vnímate, že v prípade rozhodoval aj Mojmír Mamojka, ktorého spomínal Kočner v motákoch a ktorý bol v kontakte aj s jeho pomocníkom Petrom Tóthom?

Určite nie je šťastné, ak má verejnosť pochybnosti o tom, či vo veciach rozhodol sudca, ktorý nemusí byť úplne nestranný a nezaujatý.

Mamojka o kontaktoch s Kočnerom klamal verejnosť, ale aj šéfa Ústavného súdu Ivana Fiačana. Mal by ho za to disciplinárne riešiť?

To si musí vyhodnotiť predseda Ústavného súdu. Ak výsledkom bude, že sa neodstránia pochybnosti, bude tým dotknutá dôveryhodnosť celej inštitúcie.

Predošlej vláde nevyšla zamýšľaná reforma Ústavného súdu. Vrátite sa k nej?

O reforme Ústavného súdu uvažujeme, a to v dvoch bodoch. Jeden je pozrieť sa na jeho kreovanie a zamerať sa na otázku, ako zamedziť tomu, aby bol obsadený jednou politickou reprezentáciou, čo sa nám stalo pri posledných voľbách kandidátov. Možnosťou je napríklad nastaviť jeho postupné dopĺňanie. Druhá vec je, ako zamedziť patu, ktorý sme tu mali, keď parlament nevyužíval svoju kompetenciu a Ústavný súd bol neobsadený. "Sankciou" pre parlament by mohlo byť, že ak sa tejto právomoci riadne nezhostí, prevzal by to iný orgán – napríklad prezident, Súdna rada či viaceré subjekty, ktoré sa budú na výbere zúčastňovať.

Na Ústavný súd pretláčal Smer pôvodne aj Moniku Jankovskú, ktorú poznáte, keďže ste boli v rovnakom čase štátnymi tajomníčkami. Tušili ste vtedy, kam až môžu siahať jej kontakty či vplyv?

Pani Jankovskú nepoznám dôverne. S Luciou Žitňanskou ako ministerkou sme pri nej mali silnú intuíciu, že ide o osobu, ktorá negatívne ovplyvňuje justíciu. To, v akej hĺbke, sme netušili.

Keď ste si neskôr čítali jej komunikáciu z Threemy, zapadla vám do toho, ako sa správala či ako na vás pôsobila?

Keď som si čítala dialógy z Threemy v médiách, tak mi to zapadlo do kontextu skutkových súvislostí, ktoré sa diali v čase, keď mali dialógy prebiehať. Zdalo sa mi veľmi pravdepodobné, že tá komunikácia takto skutočne prebehla.

Robila to Jankovská len pre peniaze alebo ako si vysvetľujete jej motiváciu?

Kedysi som si kládla takéto otázky, keď ma ľudia prekvapili svojimi činmi. Už si ich nekladiem, pretože ak ľudia majú iné hodnoty, iné motivácie, tak sa to ani nedá pochopiť. Títo ľudia inak prežívajú radosti aj všetko iné. Nerozumiem tomu a ani sa to už nesnažím pochopiť.

Dnes na ministerstve nemáte žiadnych nanútených ľudí, ako to bolo v prípade Jankovskej. Kým sa obklopíte a koho zavoláte do tímu?

Poznám ľudí, ktorí tu pracujú. Niektorí, ktorí sú významní pre reformy, dnes nie sú na kľúčových pozíciách, ale verím, že na nich budú. Samozrejme, rátam s tým, že budem dopĺňať aj poradcovský tím, akési poradné rady. Tie súvisia s reformou súdnej mapy aj s ústavným zákonom o významných opatreniach v oblasti justície, ktorý bude jedným z prvých predložených. Potom tu bude aj osobitná poradná komisia pre rekodifikáciu občianskeho práva. Chcem, aby verejnosť poznala moje tímy a vedela, kto sa podieľa na akej reforme. Aby sa prípadne mohli do tohto procesu zapojiť aj ľudia zvonka.

Budete spolupracovať aj s Luciou Žitňanskou?

Áno, veľmi rada.

Čaká sa aj na exekučnú amnestiu, ktorú sľubuje Sme rodina. Akú bude mať podobu?

Chceme, aby nadviazala na zmeny, ktoré sme už pri exekúciách urobili. Veľmi úzko sme o tom komunikovali aj s koaličnými partnermi zo Sme rodina a odkaz, ktorým smerom sa budeme uberať, sme dali aj do návrhu programu vlády.

Bude amnestia podmienená zaplatením dlhu a odpustia sa len úroky?

V tomto momente by som nešla do detailov. Určite sa to bude dotýkať štátnych pohľadávok a malo by to súvisieť aj s potenciálnymi úrokmi.

V šuplíku na ministerstve zostal zákon o zaisťovaní majetku, ktorý Lucia Žitňanská pre odpor Smeru nedokázala presadiť. Oprášite ho?

Táto téma je veľmi aktuálna, čo vidíme aj z prípadov Ladislava Bašternáka a Mariana Kočnera. Pri tých sa ukázalo, že súčasná právna úprava nie je dostatočne účinná a efektívna, keďže došlo k podozrivým prevodom majetku. Vytvorili sme preto k tomu pracovnú skupinu, ktorá už začína činnosť. Vytiahli sme starší návrh a prehodnocujeme, čo ešte účinnejšie by sme vedeli doplniť.

Vrátite sa aj k zákonu o preukazovaní pôvodu majetku, kde sa hovorilo o stopercentnom zdanení majetkov, ktorých pôvod by bol nejasný?

Pri tejto téme sú rôzne mechanizmy ako postupovať. Jednou z úvah aj v našej strane bolo, aby sa takýto majetok osobitne zdaňoval. Malo by to preto byť v právomoci ministerstva financií.