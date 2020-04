Člena sátorovcov neposlal súd do väzby, prokurátor podal sťažnosť

Sudca sa vo svojom rozhodnutí odvolával aj na Dohovor o ochrane ľudských práv.

10. apr 2020 o 19:46 (aktualizované 10. apr 2020 o 19:50) TASR

BRATISLAVA. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici nezobral do väzby Lehela H., spájaného s gangom sátorovcov, ktorý je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny, ako aj z viacerých vrážd.

Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Sudca pre prípravné konanie prepustil zo zadržania Lehala H. z dôvodu porušenia základného ústavného práva, ktoré hovorí o tom, že do väzby možno vziať osobu iba zo zákonných dôvodov.

Sudca sa vo svojom rozhodnutí odvolával aj na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

"Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR 16. apríla," uzatvára stanovisko hovorkyňa.

"Prieťahy v konaní boli rozhodujúce pre dnešné rozhodnutie ŠTS, ale aj vzhľadom na to, že môj klient bol už dva roky v inej trestnej veci vo väzbe. Orgány činné v trestnom konaní mali priestor už dva roky na to, aby bez prieťahov konali aj v tejto veci, v ktorej ho chceli zobrať do väzby," povedal pre TASR obhajca Juraj Gavalec.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali vo štvrtok (9. 4.) Lehela H., známeho ako "hrobára" skupiny sátorovcov, tesne po tom, ako bol prepustený z vyšetrovacej väzby v Leopoldove.