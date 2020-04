Ako nahrať zborovú pieseň v karanténe? Skúsili to s neoficiálnou hymnou

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

11. apr 2020 o 13:31 The Slovak Spectator

1. Cudzinci sa hlásia do služby v slovenskom zdravotníctve. Je to aj náš domov, hovoria: Foreign medical workers living in Slovakia ready to help with coronavirus crisis



2. Ukrajinci sa skladali na armádu, nás prosia, aby sme darovali rúška nemocniciam. Na ktoré dejinné udalosti myslí americká historička v čase pandémie? American historian: Our enormous wealth means little without a public health system

3. Keď sme pristáli v Prahe, šofér autobusu ani nevedel, kam nás bude viezť. Študent opisuje svoj návrat na Slovensko z Lotyšska: What repatriations look like

4. Koronavírus berie príležitosti v elektromobilite. No vytvára aj mnohé ďalšie: Filling the market gap with e-vans

5. Digitálne bankovníctvo láka aj hackerov. Ako sa účinne brániť? Attackers use latest technologies to trick bank clients for money

6. Petržalku ozdobia japonské sakury: Pink flowers of sakura will decorate Bratislava

7. Koronavírusu niči zdravie už aj mediálnemu biznisu na Slovensku: Slump in ads and newsstand sales. Coronavirus impacts media business in Slovakia

8. Zostať doma neznamená, že nemôžete spoznávať nové miesta. V Bratislave napríklad spustili online prehliadky: Bratislava launches online guided tours of the capital

9. Vírus síce zrušil kultúrne podujatia, no nezastavil tvorivé sily v nás. Pozrite si týždenný prehľad pekných správ o Sloensku: Virus does not impede Slovaks’ creativity

10. Ako nahrať zborovú pieseň v karanténe? Zboristi to skúsili s neoficiálnou slovenskou hymnou: Choir members record an unofficial Slovak anthem from homes

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.