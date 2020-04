Noví členovia Súdnej rady budú podľa Kolíkovej známi v dohľadnej dobe

Nová ministerka chce priniesť ústavné zmeny do Súdnej rady.

12. apr 2020 o 13:23 SITA

BRATISLAVA. Mená nových šiestich členov Súdnej rady by mohli byť známe v najbližších dňoch. Pre agentúru SITA to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Na otázku, či sa avizovaný ústavný zákon z dielne jej rezortu dotkne Súdnej rady, odpovedala, že bude obsahovať ustanovenia o spôsobe výberu členov.

V praxi má rada 18 členov, polovicu z nich si vyberajú spomedzi vlastných radov sudcovia, troch členov nominuje prezident, troch vláda a troch Národná rada.

„Je to aktuálnou témou koaličných rokovaní a predpokladám, že v najbližších dňoch sa verejnosť dozvie mená a nielen, že sa ich dozvie, ale budú to riadni členovia rady,“ uviedla Kolíková.

Šéfka rezortu pripravuje aj nový ústavný zákon, ktorý prinesie zmeny aj do Súdnej rady. Legislatíva bude zrejme súčasťou aj Programového vyhlásenia vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

„Jednou z priorít na zmeny v justícii je priatie ústavného zákona, kde sa počíta aj so zmenami v súdnej rade. V prvom rade pri jej tvorbe, čo znamená, že by bolo priamo stanovené v ústave, že polovicu členov tvoria sudcovia a polovicu iné právnické odvetvia. Pri nich by sa počítalo s tým, že ich navrhuje prezident, vláda a parlament,“ dodala.

V súčasnosti zákon nestanovuje, akých kandidátov môže prezident, vláda a parlament navrhnúť. Môžu tak byť aj spomedzi sudcov.

Práve to by sa mohlo zmeniť s prijatím ústavného zákona. Inštitúcie by tak museli nominovať ľudí z iných právnických odvetví, napríklad z radov advokátov či prokurátorov.

V súčasnosti chýba v súdnej rade šesť členov. Na nové tváre čaká niekoľko dôležitých procesov, napríklad voľba šéfa Najvyššieho súdu.