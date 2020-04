Prezidentka vymenovala za nového šéfa SIS Vladimíra Pčolinského

Na poste vystriedal Antona Šafárika.

15. apr 2020 o 10:18 (aktualizované 15. apr 2020 o 10:30) TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Novým šéfom Slovenskej informačnej služby je Vladimír Pčolinský.

Na návrh vlády ho v stredu do funkcie vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Na poste vystriedal Antona Šafárika, ktorý stál na čele tajnej služby od júla 2016.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová očakáva od nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského osobnú autonómiu a samostatnosť, ktorou bude hájiť politickú nezávislosť informačnej služby.

Povedala to v stredu po tom, ako ho menovala do funkcie. SIS by podľa nej mala byť politicky nezávislá, aby čo najlepšie plnila svoje poslanie, nie aby bola štátom v štáte.

Slovenská republika mala doteraz osem riaditeľov SIS. Dvakrát jej šéfoval Vladimír Mitro. Po ňom nasledovali Ivan Lexa, Jozef Magala, Karol Mitrík, Ladislav Pittner, Rudolf Žiak, Ján Valko a posledný Anton Šafárik.