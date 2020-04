Ľudí majú vytypovaných, na testovanie v osadách nasadili aj vrtuľníky Black-Hawk

Rómov vo vyčlenených komunitách je 207-tisíc. Ochorenie Covid-19 v štrnástich osadách.

15. apr 2020 o 21:35 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Začiatkom apríla premiér Igor Matovič vyhlásil, že vláda má informácie o tom, že do rómskych osád po celom Slovensku prišlo asi 1500 ľudí zo zahraničia.

Po celej krajine tak podľa neho môžu vzniknúť nové ohniská nákazy Covidom-19 a osady preto treba testovať.

Na testovanie nasadili ozbrojené sily, ktoré od piatka 3. apríla 2020 do utorka 14. apríla celkovo zobrali 2560 vzoriek vo viac ako sto lokalitách.

Ozbrojené sily nasadili aj známe, americké Black Hawky. Pomáhajú s prevozom zdravotníckeho materiálu a boli nasadené aj na prevoz vzoriek do laboratórií.

Osem tímov v teréne dokáže denne odobrať medzi zhruba od 150 do 250 vzoriek. Rómov vo vyčlenených komunitách, či už na okraji, alebo mimo obce, žije podľa Atlasu rómskych komunít viac ako 207-tisíc.

Netestujú preto všetkých, ale vyberajú si rizikové skupiny, napríklad ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a ich okolie. Výber koho a kedy testovať má na starosti príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny.

Testovanie zatiaľ nepotvrdilo komunitné šírenie nákazy novým koronavírusom, skôr ide len o jednotlivé prípady.

„Stále sme na tom dobre a nemusíme dávať do karantény veľké časti Slovenska,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

K štvrtku otestovali 110 rómskych osád, z toho v 14 sa potvrdilo ochorenie COVID-19, povedal pred zasadnutím krízového štábu europoslanec Peter Pollák (OĽaNO).

Ako prebieha testovanie

Každý z ôsmich vojenských tímov má asi pätnásť členov. Ide o vojenských špecialistov na civilno-vojenskú spoluprácu, príslušníkov pozemných síl a vojenský zdravotnícky personál. Spolupracujú s nimi aj ďalšie zložky z vojenského letectva.

Presúvajú sa vojenskými vozidlami a k dispozícii majú aj vrtuľníky. Tie slúžia najmä na prevoz zdravotníckeho materiálu a aj na dovoz výterových setov a odvoz odobraných vzoriek.

Testovanie v osadách Celkový počet Rómov - cca 440 000

Počet rómskych komunít - 1053

Počet segregovaných komunít na okraji a mimo obce - 693

Počet testovaných lokalít k 15. aprílu 103

Počet odobratých vzoriek k 14. aprílu 2560

V danej lokalite sa rozložia na voľnom priestranstve, napríklad na futbalovom ihrisku, a miestni obyvatelia tam vstupujú po jednom.

Najskôr si vyfúkajú nos a vydezinfikujú ruky, potom vypíšu formulár. Následne môže prebehnúť výter. Ten je rovnaký ako pri bežnom testovaní, teda človek musí najprv zakašľať a potom mu tampónmi urobia výter úst a nosa. Testovanie síce nie je príjemné, ale ani nebolí.

Po celý čas vojaci spolupracujú s miestnymi komunitnými lídrami a so sociálnymi pracovníkmi.

Aký je plán

Plán, v ktorých obciach budú vojenské tímy testovať, sa určuje vždy deň dopredu.

Organizácia Zdravé regióny pritom spolupracuje s miestnymi autoritami, terénnymi pracovníkmi či europoslancom a členom krízového štábu Petrom Pollákom (OĽANO), ktorý inicioval testovanie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Testujú prioritne občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a žijú v lokalitách so zvýšenou koncentráciou ľudí. Posudzujú aj hygienické štandardy komunity a prístup k pitnej vode.

Ozbrojené sily a COVID-19 Ozbrojené sily denne nasadzujú stovky profesionálnych vojakov v súvislosti so šírením koronavírusu.

Kontrolujú hraničné priechody, zabezpečujú monitoring karanténnych staníc a nemocníc, leteckou a pozemnou technikou prepravujú osoby a zdravotnícky materiál.

Odoberajú klinické vzorky v marginalizovaných rómskych komunitách a zabezpečujú tam bezpečnosť.

V utorok 14. apríla bol pozitívne testovaný jeden príslušník ozbrojených síl z posádky Nitra. V súčasnosti je umiestnený v domácej karanténe spolu s jeho rodinou. Ako sa vojak nakazil, zatiaľ nie je známe.

V rámci rezortu obrany boli doteraz zaznamenané dva prípady ochorenia Covid-19, obidve osoby sa úplne vyliečili.

„Máme prognózy priebehu šírenia Covid-19 aj v týchto lokalitách, no dnes si nikto nedovolí povedať, kedy sa prestane testovať, koľko budeme testovať, kedy sa hrozba pandémie skončí,“ tvrdí hovorca síl pre špeciálne operácie Mário Pažický.

Čo sa deje s pozitívnymi prípadmi

Pozitívne testovaní obyvatelia majú dve možnosti. Môžu ísť do karanténneho centra alebo do domácej karantény.

Ak sa rozhodnú ostať v domácej karanténe, musia podpísať čestné prehlásenie a dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Po sviatkoch podľa prvotných informácií chcelo ísť do karanténnych zariadení asi 25 ľudí.

„Ak mám správne čísla, malo by to byť 25 ľudí, ktorí budú na dobrovoľnej báze prevezení do štátnej karantény. Oni si aj vyžiadali tento transport aj preto, lebo sa možno osobne necítili v osade v bezpečí,“ povedal v pondelok minister obrany Jaroslav Naď.

Nakoniec bol do karantény prevezený len jeden občan z Bystrian do zariadenia ministerstva vnútra v Bardejove.

„Zároveň boli identifikovaní ďalší ľudia, ktorí by mohli byť prevezení a u ktorých sme to odporúčali, ale podpísali hygieničke vyhlásenie, že chcú zotrvať v osade a budú veľmi dôkladne a dôsledne dodržiavať stanovené predpisy v karanténe, pretože doteraz sa im to nie veľmi darilo,“ doplnil Naď.

Po týždni testovania vláda nariadila karanténu od 9. apríla v piatich rómskych osadách v rámci troch obcí. Nie je zatiaľ známe, dokedy budú uzavreté.