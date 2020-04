Návrhy zákonov môžu poslanci predkladať aj bez schváleného harmonogramu

Do programu ich možno zaradiť alebo doplniť napríklad na návrh troch poslaneckých klubov.

16. apr 2020 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady (NR) SR môžu predkladať návrhy zákonov do parlamentu aj bez schváleného harmonogramu schôdzí.

Toto ich ústavné právo je podľa slov tlačového odboru parlamentu zachované.

Predtým, ako by mohli byť zaradené do programu schôdze, ale musia byť aspoň 15 dní zverejnené, do programu schôdze ich možno zaradiť alebo doplniť napríklad na návrh troch poslaneckých klubov či predsedu parlamentu.

"Harmonogram schôdzí aj na aktuálny rok bude najprv posudzovať a schvaľovať poslanecké grémium, zložené zo zástupcov jednotlivých poslaneckých klubov. Právo legislatívnej iniciatívy však majú poslanci podľa Ústavy SR stále zachované," uviedol tlačový odbor NR SR.

Termíny na doručovanie návrhov zákonov do parlamentu sú vždy vyznačené v harmonograme schôdzí a sú platné pre poslanecké aj pre vládne návrhy zákonov. Vychádzajú z lehôt stanovených zákonom o rokovacom poriadku.

Tlačový odbor NR SR vysvetlil, že v prípade dodržania 15-dňovej lehoty a ďalších podmienok stanovených rokovacím poriadkom je možné predložený poslanecký návrh zákona zaradiť alebo doplniť do návrhu schôdze alebo schváleného programu a rokovať o ňom.

"NR môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť schválený bod jej programu, nový bod programu môže národná rada hlasovaním bez rozpravy zaradiť aj na návrh predsedu NR," píše sa v rokovacom poriadku parlamentu.

Harmonogramom schôdzí sa podľa slov predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) bude poslanecké grémium zaoberať zrejme až po vyslovení dôvery vláde.

Poslanci by mali o vyslovení dôvery vláde hlasovať na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok.