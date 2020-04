Prvý mesiac vlády: Úspechy v boji proti vírusu zatieňuje sektárstvo v OĽaNO

Mocenský boj vidieť medzi OĽaNO so Sme rodina a zvyškom koalície.

19. apr 2020 o 19:19 Peter Kováč, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Médiá podľa neho prekrúcajú vyjadrenia, kritické mimovládky sú odvážne len za klávesnicami, koaliční partneri mu pichajú dýky do chrbta a kritikov označuje za "múdrosráčov".

Premiér Igor Matovič za prvý mesiac svojho vládnutia stihol zaútočiť na množstvo ľudí a podľa analytikov sa mu darí odstaviť nielen svojich oponentov, ale aj koaličných partnerov od spoločného rozhodovania.

„Jeho odporcovia na neho nevedia reagovať a sú v defenzíve, kým celý tím OĽaNO je zase premiérovi podriadený. Vypovedá to o submisivite tých ľudí,“ povedal reklamný analytik Michal Ruttkay, ktorý robil kampane pre Smer aj SDKÚ.

Zároveň však podľa politológa Grigorija Mesežnikova ide o vládu, ktorá musela pre krízu s novým koronavírusom prijímať okamžité rozhodnutia a má dobré výsledky. Navyše nezabudla ani na protikorupčné sľuby, dodáva.

Prvý mesiac Matovičovej vlády ukázal aj mocenské rozloženie síl v koalícii. Najsilnejšie OĽaNO vytvorilo akýsi blok so Sme rodina, ktorý vytláča ostatné strany, tvrdí Mesežnikov

„Ak by už pri úvodných vyjednávaniach vytvorila SaS blok so stranou Za ľudí, tak by mali silnejšiu pozíciu. Teraz je to aj pri hlasovaniach na vláde blok OĽaNO plus Sme rodina proti dvom malým stranám SaS a Za Ľudí,“ povedal Mesežnikov.

Boj s vírusom od prvých dní

Keďže prvý prípad ochorenia Covid-19 sa na Slovensku vyskytol len týždeň po februárových voľbách, lídri víťazných strán sa téme museli venovať ihneď po zvolení, a to aj popri rokovaniach o vzniku samotnej koalície.