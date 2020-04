Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

17. apr 2020 o 13:26 The Slovak Spectator

1. Kurzarbeit skloňujú mnohí. Ako by schéma mala fungovať na Slovensku? Kurzarbeit scheme to salvage big employers

2. Podvodníci sa snažia využiť aj koronakrízu. Zneužili aj logo The Slovak Spectator: Scammers exploited the name of ex-prime minister

3. Ako vyzerala majestátna dominanta Spiša vo svojich najlepších rokoch? Pozrite sa vo virtuálnej rekonštrukcií: How did Spiš Castle look in its heyday?

4. Jar dorazila do hlavného mesta. Pozrite si kvitnúcu Bratislavu: This is what empty Bratislava looks like in blossom

5. Aktivisti varujú pred stigmatizáciou Rómov. Premiér im odkazuje, aby sa zbalili a išli robiť do osád: NGOs criticised government for steps taken in Roma settlements

6. Aplikácia sledujúca kontakty môže pomôcť pri boji proti koronavírusu, no sama stačiť nebude: Slovak company develops new tracing app to help in COVID-19 battle

7. Ísť na cudzineckú políciu alebo nie? Tieto zmeny sa týkajú cudzincov žijúcich na Slovensku: What changes for foreigners during the coronavirus outbreak?

8. Zaspomínajte si na leto vo Vihorlatských vrchoch: Where to go for star-spangled sky and digital detox? Visit Vihorlat

9. Slovenský fotograf vyhral európske ocenenie. Porotu zaujal svojimi fotografiami z dronu: Slovak photographer Kulisev receives European Golden Camera award

10. Premiér o idiotoch. Prečo je to na Novom Zélande iné ako u nás? Píše Brit zo Slovenska, ktory uviazol na Novom Zélande: What Slovakia and New Zealand (don't) have in common

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.