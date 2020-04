Dobré ráno: Teraz mal Sulík vyložiť žetóny a robiť politiku

Prečo bolo okolo programového vyhlásenia vlády čudné ticho.

19. apr 2020 o 23:20 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Vláda stále nemá vyslovenú dôveru parlamentom, programové vyhlásenie vznikalo dlho a relatívne potichu.

Medzičasom si koaliční partneri posielali rôzne odkazy a vyhlásenia, v čase, keď by mali radšej hovoriť o rámci, v ktorom nám plánujú vládnuť.

Čo to teda programové vyhlásenie vlády je a prečo by nás malo zaujímať, ako sa schvaľuje a ako na tom bolo v minulosti a čo nám povie o vláde Igora Matoviča?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Bratislava sa rozhodla, že už nebude čakať na štát a seniorov i personál vo svojich vlastných zariadeniach začne testovať na ochorenie covid-19. Mesto chce testovať cielene, pripravilo aj karanténne priestory. Bratislava prevádzkuje sedem domovov, má v nich viac ako tisíc klientov.

V piatok počet nakazených na nový koronavírus na Slovensku prekročil hranicu tisíc ľudí, pribúda aj množstvo nakazených zdravotníkov a pozitívne testovaných v domovoch dôchodcov.

Reštart automobilového priemyslu príde podľa analytikov najskôr v treťom štvrťroku 2020. Koronakríza pritom výrazne zasiahla aj automobilový priemysel na Slovensku. Všetky štyri automobilky prerušili svoju výrobu, následne obmedzila alebo zastavila výrobu aj väčšina dodávateľov na Slovensku.

Európska únia nabáda ľudí, aby sa neobávali inovatívnych riešení v boji proti koronavírusu. Vydala tiež usmernenia, ktoré pomôžu vývoju nových aplikácií a mali by zároveň zaručiť ochranu osobných údajov.

Z tekutého zemského jadra vyteká železo, naznačuje nový výskum. Je dokonca možné, že vďaka láve sa dostáva až na zemský povrch: čo by vysvetľovalo ťažké izotopy železa, ktoré sa objavujú v láve na Havaji či na Samoe. Tento proces sa pritom môže odohrávať už miliardy rokov.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je ďalšia skvelá epizóda podcastu The Daily. Ja viem, odporučiť by sme vám mohli prakticky ktorúkoľvek, ale táto je výnimočná ešte aj na pomery tohto nášho veľkého vzoru. Je skvelo vyprodukovaná, má úžasnú dramaturgickú výstavbu a je taká silná, že čosi podobné som nepočul už dávno: New York Times strávili jeden deň na jednotke intenzívnej starostlivosti istej brooklynskej nemocnice. A je to brutálne počúvanie. Epizóda sa volá 24 hodín v Brooklynskej nemocnici a verte mi, chcete si to vypočuť.

