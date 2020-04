Gröhling otestoval online prijímačky, hľadajú riešenie pre maturity

Simulované prijímačky boli podľa ministra úspešné.

17. apr 2020 o 18:23 SITA

BRATISLAVA. Minister školstva Branislav Gröhling testoval online prijímacie skúšky. Žiaci deviateho ročníka základnej školy sa cez videohovor spojili s učiteľmi a vypĺňali testy.

Minister o tom informoval na sociálnej sieti, pričom uviedol, že simulované prijímačky boli úspešné.



Ako priblížil minister, online prijímacie skúšky fungujú tak, že učiteľ má obrazovku a na nej cez videohovor sleduje skupinu žiakov. Tí mu ukážu izbu, okolie a papiere, s ktorými pracujú.

„Počas testu majú zapnutý mikrofón aj kameru, cez ktoré ich môže učiteľ kontrolovať,” dodal Gröhling na sociálnej sieti.



Žiaci robili úlohy z matematiky a všeobecných študijných predpokladov. Na úlohy z matematiky mali 45 minút, na test zo všeobecných predpokladov 30 minút.

Úlohy nie sú stavané na overenie naučených poznatkov, ale skôr na logiku, čitateľskú gramotnosť, prácu s textom či výpočet príkladov.

„Teda nie sú to veci, ktoré by sa dali napísať na ťahák či vygoogliť,” pokračoval minister školstva, podľa ktorého boli simulované online prijímačky úspešné.



Na záver Branislav Gröhling uviedol, že hľadajú aj možné riešenia na maturity a na to, aby pri nich úplne minimalizovali cestovanie do škôl a osobný kontakt.