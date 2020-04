Slováci sú ako dyne, Ekvádorčania zase ako avokáda

Jorge Mancenaro z Ekvádoru je hosťom podcastu Spectacular Slovakia.

18. apr 2020 o 13:17 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

Ekvádor sa na mape javí ako krajina o veľkosti Slovenska, no v skutočnosti je veľký ako Británia. Pochádza odtiaľ aj Jorge Mancenaro, ktorý je dobrovoľníkom v organizácii KERIC v Čadci.

V podcaste hovorí nielen o živote na Slovensku ale aj o svoje rodnej krajine. Čo mu najviac chýba z domoviny a čo si navždy zapamätá zo svojej skúsenosti so Slovenskom? Jednoznačne jedlo.

Prezdradí jeho obľúbené slovenské jedlá, ale aj čo mu chýba z ekvádorskej kuchyne v Čadci. Viac sa dozviete v anglickom podcaste Spectacular Slovakia.

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.