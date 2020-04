Vedecké parky a centrá za milióny sa využívajú minimálne, upozorňujú analytičky

Analytičky úradu vlády navrhujú niekoľko zmien.

18. apr 2020 o 17:23 SITA

BRATISLAVA. Vedecké parky a výskumné centrá sú v súčasnosti využívané minimálne, zmeniť by to však mohla legislatíva.

Analytičky Natália Cedzová a Veronika Rybanská z Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky vo svojej štúdii navrhujú, aby sa umožnila hospodárska činnosť či možnosť predávať a licencovať svoje výtvory ďalším parkom a centrám.

Centrá sa využívajú len minimálne

Na výstavbu vedeckých parkov a výskumných centier bolo v roku 2013 vyčlenených takmer 430 miliónov eur. Podľa analytičiek ide o jednu z najväčších investícií do vedy a výskumu na Slovensku.

Inštitúcie mali prehĺbiť vzťahy medzi akademickým a súkromným sektorom. Na Slovensku bolo vybudovaných 14 vedeckých parkov a výskumných centier.



„Infraštruktúra a vybavenie prvotriednymi prístrojmi v hodnote takmer 430 miliónov eur je využitá minimálne, nakoľko akademické inštitúcie nie sú schopné financovať projekty a profesionálov na ich využitie, a spolupráca so súkromným sektorom bola samotnou výzvou zakázaná,“ priblížili analytičky situáciu.

Poznamenávajú, že si tak parky a centrá neplnia úlohy a ciele, ktoré boli zadefinované v samotných výzvach. Konkretizujú, že sa nepodieľajú na zvyšovaní inovatívnosti Slovenska a tiež nepodporujú spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom.

Podotýkajú taktiež, že akademické inštitúcie nie sú financované na základe špičkového výskumu, a preto nie sú ani motivované podporovať parky a centrá.

Analytičky navrhujú niekoľko zmien

Navrhujú preto niekoľko legislatívnych opatrení.

Napríklad umožniť parkom a centrám vybudovaným v prvej fáze, teda do roku 2015, vykonávať hospodársku činnosť do 20 percent ročnej kapacity. To znamená napríklad prenájom priestorov a prístrojov, či vývoj a vývin pre súkromné firmy. Celkovo osem parkov zo štrnástich bolo dobudovaných v prvej fáze.

Analytičky navrhujú zmeniť centrá a parky na právne subjekty, aby mohli predávať a licencovať svoje duševné vlastníctvo.

Taktiež odporúčajú lepšie prerozdelenie fondov z Európskej únie na podporu vedy a výskumných projektov v rámci Slovenska.



Prvá výzva o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená v roku 2013 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Uchádzači sa zaviazali na finančné zabezpečenie parku počas piatich rokov.

Ak bol tento príspevok 95 percent, inštitúcia ho nemohla financovať z hospodárskej činnosti po dobu piatich rokov.

Keďže sa viacerým nepodarilo dodržať termín na ukončenie výstavby ich požadovanej infraštruktúry, bola v roku 2016 predstavená novým Operačným programom Výskum a Inovácie ďalšia výzva, takzvaná druhá fáza. V rámci nej mohli parky a centrá vykonávať hospodársku činnosť do 20 percent ročnej kapacity.