Gröhling: Platy učiteľov by sa mali zvyšovať priamo úmerne k možnostiam rozpočtu

Ministerstvo plánuje presunúť financovanie z Ministerstva vnútra pod svoj rezort.

19. apr 2020 o 10:15 SITA

BRATISLAVA. Platy učiteľov by sa mali zvyšovať priamo úmerne k možnostiam štátneho rozpočtu. Uviedol to dnes na tlačovom brífingu pred rokovaním vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Ďalej priblížil, že v rámci školstva pripravili ambiciózny plán, ktorý by mal zeefektívniť samotný rezort, sieť škôl, zmeniť obsah vzdelávania a taktiež zjednotiť financovanie „pod jednu strechu“.

Plánujú presunúť financovanie z Ministerstva vnútra SR pod ministerstvo školstva.



Gröhling na tlačovke uviedol, že debatoval s Ministrom financií SR Eduardom Hegerom (OĽaNO) o zvyšovaní platov v rezorte školstva.

„Nechcem sa zaviazať k žiadnym percentám, ktoré by som nevedel následne splniť. Preto sme sa dohodli, že to zvyšovanie platov bude priamo úmerné k možnostiam štátneho rozpočtu,“ uviedol.



„Programové vyhlásenie vlády je na to, aby nám nastavilo nejaký smer,“ uviedol Gröhling a dodal, že veci budú rozpracovávať ďalej. Prezradil, že sobotné rokovanie o programovom vyhlásení skončilo o polnoci.