Prieskum preferencií: Matovičovo hnutie rastie, PS preskočilo ĽSNS

Za ľudí je podľa AKO mimo parlamentu.

20. apr 2020 o 10:54 Erik Balázs

BRATISLAVA. Po takmer dvoch mesiacoch od parlamentných volieb by si víťazné hnutie OĽaNO polepšilo o takmer pät percent preferenčných hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý si objednal denník Nový Čas.

Prieskum preferencií podľa AKO

Ak by sa voľby konali v apríli, Matovičovo hnutie by si v parlamente polepšilo o 29 kresiel.

Na druhom mieste zostáva strana Smer s viac ako osemnásť percentami.

Polepšili si aj koaličné strany Sme rodina a SaS. Naopak strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala, keďže by ju podporili len tri percentá ľudí.

"Kríza je najmä v tejto strane, čo je spôsobené tým, že oficiálny líder už skoro mesiac nekomunikuje a značka Za ľudí bola postavená najmä na ňom," povedal pre Nový Čas riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

Podporu podľa prieskumu stráca aj extrémistická strana ĽSNS. Podľa Hřícha je to najmä preto, že stranu takmer nevidno a verejnosť nepozná riešenia, ktorými by chceli riešiť koronakrízu.

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko by sa samostatne do parlamentu podľa prieskumu dostalo s podporou 6,5 percenta voličov. Naopak Spolu samostatne nezískala ani jedno celé percento.

Dôveryhodnosť politikov

Prieskum zisťoval aj dôveryhodnosť politikov na Slovensku v čase koronakrízy. Na prvom mieste je prezidentka Zuzana Čaputová.

Jej pôsobenie počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou schvaľuje až 83,5 percenta ľudí.

Druhým najdôveryhodnejším je premiér Igor Matovič (OĽaNO) s viac ako 64-percentnou podporou.

Viac ako 60 percent ľudí dôveruje aj Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a expremiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer).

Zvyšným koaličným lídrom dôveruje okolo polovice opýtaných. Richardovi Sulíkovi 50,2 percenta a Veronike Remišovej 49 percent.