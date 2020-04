Slovákov v zahraničí študuje osemnásobne viac ako je priemer OECD

Štúdium v zahraniční si na Slovensku vybralo 17 percent vysokoškolákov.

20. apr 2020 o 13:23 SITA

BRATISLAVA. Štúdium v zahraniční si na Slovensku vybralo 17 percent vysokoškolákov, čo je o 15 percentuálnych bodov viac ako priemer krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Ako agentúru SITA informoval Úrad vlády SR, nielen z tohto dôvodu chcú vládni analytici v rámci programu Európskej únie (EÚ) nájsť možnosti zlepšenia kvality slovenského vysokého školstva.

Vysoké školy majú reagovať na trh

Podotkli, že Slovensko presadilo niekoľko reforiem v oblasti vysokého školstva, no naďalej čelí v tejto problematike viacerým výzvam.

Jednou z nich je automatizácia a s ňou spojený nedostatok pracovníkov s kľúčovými zručnosťami či spomínaný vysoký počet študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí.

Úrad vlády uvádza, že napriek tomu, že počet vysokoškolákov na Slovensku stúpa, krajina v ich počte naďalej zaostáva za zvyškom krajín OECD.

Z poslednej Stratégie zručností OECD pre SR tiež vyplýva, že študenti vysokých škôl v SR majú zároveň vysokú mieru prekvalifikácie, nezamestnanosti a nižšie zárobky než priemer OECD.

„Vysoké školstvo sa potrebuje prispôsobiť potrebám pracovného trhu a stať sa čo najlepšou možnosťou štúdia pre mladých ľudí,“ zdôrazňuje úrad.

Upozorňuje na to, že analýzy Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a iniciatívy To dá rozum poukazujú na nedostatky vo verejných politikách a v riadiacich inštitúciách.

Tie podľa nich obmedzujú schopnosť reagovať na nové výzvy a negatívne ovplyvňujú celkové pôsobenie vysokých škôl na Slovensku.

Slováci najviac študujú v Česku

Slovensko sa dlhodobo stretáva s problémom odchodu veľkej časti študentskej populácie na vysoké školy do zahraničia.

Oproti priemeru krajín OECD, kde v zahraničí študujú dve percentá celkovej študentskej populácie, Slovensko dosahuje viac ako osemnásobne vyšší podiel vysokoškolákov študujúcich v cudzine (17 percent).

Podiel študentov, ktorí sa rozhodli odísť za štúdiom na vysoké školy v zahraničí, za ostatné roky rastie. V roku 2010 tento podiel predstavoval 14 percent, čo bolo o tri percentuálne body menej ako v roku 2017.

Podľa štatistík organizácie UNESCO študovalo v roku 2017 v zahraničí viac ako 32-tisíc študentov zo Slovenska, najviac v Česku. V roku 2018 tam na vysoké školy nastúpilo 21 292 študentov so slovenským štátnym občianstvom.

V rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) plánujú vládni analytici projekt na zvýšenie kvality vysokého školstva.

Ten by mal byť zameraný na analýzu a preskúmanie rôznych štruktúr vysokého školstva v porovnateľných štátoch EÚ, ktoré úspešne začlenili zmeny a nové politiky. Jeho súčasťou by malo byť aj vypracovanie akčného plánu pre slovenské vysoké školstvo so zameraním na riadenie a financovanie.

Úrad približuje, že na projekte bude Inštitút pre stratégie a analýzy SR spolupracovať s Európskou komisiou a OECD.

Blízku spoluprácu naplánovali aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho inštitúciami.

Spolupracovať by chceli aj so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, projektom To dá rozum a ďalšími organizáciami.

SRSP je program EÚ, ktorý poskytuje cielenú podporu všetkým krajinám EÚ pri ich reformách.

„Podpora z tohto programu zahŕňa celý reformný proces od prípravy a koncepcie reforiem až po ich realizáciu a je poskytovaná na základe dopytu. Nie je podmienená spolufinancovaním zo strany krajín EÚ,“ vysvetľuje úrad.

Dodáva, že krajiny, ktoré majú záujem svoje žiadosti predložia komisii najneskôr do 31. októbra každého roka.

Komisia doručené žiadosti zanalyzuje a v rámci dialógu s národnými koordinačnými orgánmi posúdi osobitné potreby krajiny a možnosti na poskytnutie podpory pri navrhovaní a zavádzaní reforiem.

Služba na podporu štrukturálnych reforiem môže poskytovať pomoc priamo prostredníctvom vlastných odborníkov alebo v spolupráci s inými poskytovateľmi technickej pomoci.