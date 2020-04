Konzervatívny Matovič predstavil socialistické zdravotníctvo

Experti dali Krajčímu za víziu zdravotníctva trojku.

20. apr 2020 o 18:23 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Vláda Igora Matoviča z OĽaNO, zložená prevažne zo stredopravicových strán, predstavila vo svojom programovom vyhlásení socialistickú víziu zdravotníctva.

Vo viacerých oblastiach počíta s posilnením úlohy štátu a s viacerými benefitmi nielen pre pacientov. Nie je jasné, odkiaľ na to chce zobrať peniaze.

"Ministerstvo stavilo všetko na to, že získa do sektoru výrazne viac zdrojov zo štátneho rozpočtu. Komu ich však zoberie, nevedno. A či to vôbec bude stačiť aspoň na časť rozšafných sľubov v čase po koronakríze?" pýta sa zdravotnícky analytik INEKO Dušan Zachar.

Svoje hodnotenie zdravotníckeho programu Matovičovej vlády Zachar zverejnil v pondelok na blogu SME.

Aj ďalší traja odborníci - bývalý minister zdravotníctva za Smer Tomáš Drucker (teraz Dobrá voľba), šéf Health Policy Institute Tomáš Szalay a zdravotnícky analytik INESS Vladimír Vlachynský by dali novému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu z OĽaNO za víziu zdravotníctva v programe vlády trojku. Drucker návrh hodnotí dvojkou, ale jeho realizácii by dal štvorku.

V zdravotníckej časti programu je podľa Szalaya pomerne dosť vágnych sľubov, ktoré na prvé počutie znejú pekne. "Ale nie je jasné, ako budú naplnené skutočným obsahom, kto, kedy a za koľko to urobí."

Matovičova vláda si podľa Druckera neurčila priority, ktoré chce v zdravotníctve dosiahnuť.

Nekonečný príbeh o štandarde

Súvisiaci článok Detektory lži, eštebáci či zľavy do kina - najzaujímavejšie časti vládneho programu Čítajte

Ako predošlí ministri zdravotníctva, ktorým sa to napriek sľubom nepodarilo, chce aj Krajčí určiť, čo je tzv. štandardná zdravotná starostlivosť, za ktorú pacient nebude platiť.

"Po tomto väčšina sektora aj odborníkov volá už 15 rokov, no doteraz bez odozvy," hovorí Vlachynský.

"Z programového vyhlásenia, bohužiaľ, veľmi nevyplýva, akými postupmi sa bude určovať nárok pacienta, ako sa bude definovať štandard a či sa základný balík zúži, rozšíri, alebo zostane viac-menej tak," povedal Zachar.

"Štandardné diagnostické a liečebné postupy sa začali tvoriť na ministerstve ešte počas môjho pôsobenia," hovorí Drucker. Ministrom bol za tretej vlády Roberta Fica zo Smeru v rokoch 2016 až 2018. Ak súčasný minister bude podporovať túto agendu, má podľa neho šancu predstaviť „štandard“ aj pripoistenie pomerne rýchlo.

V pripoistení nadštandardnej starostlivosti majú zdravotné poisťovne súťažiť. Zacharovi sa však nepáči, že ho budú môcť poskytovať len poisťovne, ktoré budú preplácať štandardnú zdravotnú starostlivosť. "Tým sa výrazne zoslabuje súťaž na trhu a lákanie nových hráčov," podotýka.

Ocenil Krajčího záväzok, že ak poisťovňa nebude mať v regióne zmluvy s dostatočným počtom lekárov, liečbu bude musieť preplatiť aj u doktora, s ktorým nemá zmluvu.

Opäť jedna poisťovňa

Nová vláda sa pohráva s myšlienkou návratu k jednej zdravotnej poisťovni, ak súčasné tri nebudú "prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov". Nie je jasné, čo to znamená, ale je to návrat k 12-ročnej neúspešnej snahe Smeru zaviesť systém jednej poisťovne.

Zacharovi sa návrh zdá ako cestovanie späť v čase. Nepáči sa mu ani to, že štát chce v poistení aj celom zdravotníctve posilniť svoju prítomnosť. Vlachynský upozorňuje, že už teraz ovláda nadpolovičnú väčšinu poistného trhu a zhruba 80 percent lôžok.

Z Matovičovej predvolebnej ankety s 11 otázkami sa do programu vlády dostal aj sľub, že pacienta s podozrením na nádorové ochorenie budú musieť operovať do 14 dní, odkedy mu chorobu indikuje klinický onkológ. Inak mu poisťovňa preplatí zákrok v akejkoľvek krajine Európskej únie.

Zachar aj tento záväzok ocenil, Drucker ho považuje za nešťastný a neuskutočniteľný. Postup by podľa neho nemal byť použitý len pri onkologických, ale všetkých ochoreniach.

Páčivo znie aj Krajčiho sľub, že zruší doplatky za lieky pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí, detí do šiestich rokov a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu. Odborníci nie sú nadšení.

"Tieto skupiny sú už dnes chránené veľmi štedrými limitmi spoluúčasti," vraví Vlachynský. Ich plošné zníženie na nulu bude podľa neho znamenať ďalšiu stratu cenných zdrojov a viac plytvania.

Zachar opatrenie považuje za nesystémové. Bude sa ním podľa neho rozosievať kultúra liekov zadarmo, ktorých hodnotu si ľudia prestanú uvedomovať.

Drucker s Krajčím súhlasí. S príchodom elektronického zdravotníctva sa podľa neho "dá dobre vykonávať kontrolná činnosť proti podvodom na predpisoch s liekmi".

Reforma nemocníc asi nie, Rázsochy áno

Súvisiaci článok Matovičova vláda schválila program, prečítajte si celé vyhlásenie Čítajte

Hoci väčšina strán vládnej koalície v opozícii podporovala reformu nemocníc vtedajšej ministerky zdravotníctva za Smer Andrey Kalavskej, v programe vlády sa nespomína. Kalavská pritom vedie panel expertov, ktorý radí Matovičovi zvládať epidémiu koronavírusu a Krajčí ju podľa informácií SME chcel za štátnu tajomníčku.

Namiesto reformy nemocníc chce minister "analýzu spotreby zdravotnej starostlivosti". Čo to znamená, tiež nie je jasné.

"Dúfajme, že nové vedenie ministerstva zdravotníctva nadviaže na jestvujúci projekt stratifikácie a nebude začínať od nuly," vraví Zachar. Inak podľa neho žiadnu reformu za štyri roky nedokončí.

Drucker za pochovaním reformy nemocníc vidí "rukopis záujmových skupín".

Matovičova vláda chce stavať nové nemocnice, najmä tú na bratislavských Rázsochách. Vlani tam vláda Smeru zbúrala niekoľko desaťročí starý skelet.

Nemocnicu chce Krajčí postaviť za päť rokov, aj pomocou nového zákona. Kým Zachar považuje tento jeho cieľ za príliš optimistický, Drucker za málo ambiciózny. "Som presvedčený, že do troch rokov môže byť nemocnica v prevádzke aj bez lex Rázsochy."

Vláda chce tiež pokračovať vo výstavbe univerzitnej nemocnice v Martine a pripraviť koncepciu rozvoja nemocníc v Košiciach a Banskej Bystrici.