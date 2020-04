Dobré ráno: Vláda má dobré ambície, chce zmeniť Slovensko

Ako by vyzeralo Slovensko podľa programového vyhlásenia.

20. apr 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Kontrola majetku a hmotná zodpovednosť, voľby cez internet, tvrdší prístup k sudcom, exekučné amnestie, vráti sa dvojaké občianstvo, šéfovia polície pôjdu na detektor lži, otcovské dovolenky či zľavy pre rodiny, ale aj ponechanie referenda tak, ako bolo.

To všetko sľubuje už známe programové vyhlásenie vlády, na ktorom sa dohodla koalícia OĽaNO, SME Rodina, SaS a Zaľudí.

Aké sú to plány, kam posúvajú túto krajinu a aké roky s vládou Igora Matoviča nás čakajú?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

Nosenie ochranných rúšok má od dnes nové pravidlá. Stále sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez rúška či šatky, no neplatí to pre deti do dvoch rokov a pre osoby trpiace poruchami autistického spektra. Taktiež nemusíte mať rúško, ak idete autom s osobami, ktoré pochádzajú z jednej domácnosti. Nemusíte ho mať ani v prírode, ak ste s len týmito osobami alebo ste od ostatných vzdialení najmenej 20 metrov.

Nový prieskum preferencií agentúry AKO pre Nový čas naznačuje, že popularita hnutia Igora Matoviča naďalej rastie. Ak by sa voľby konali v apríli, OĽaNO by získalo takmer 30 percent, druhý Smer čosi cez osemnásť. Rástli aj SME rodina a SaS, kollárovci by získali desať percent a u Sulíka 9,7. Koaličná strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala.

Bratislavský Volkswagen čiastočne obnovil výrobu a znovu vyrába autá. Zatiaľ na jednu zmenu a za prísnych bezpečnostných opatrení: pri vstupe do závodu napríklad merajú teplotu, nosia sa rúška či dodržujú odstupy. Volkswagen prerušil výrobu 17. marca.

Vláda premýšľa, že niektoré nevyužité štátne nehnuteľnosti by sa mohli zmeniť na nájomné byty, prípadne na kancelárske priestory. Takéto bývanie by malo byť cenovo dostupné. Tiež plánuje zriadiť nový centralizovaný stavebný úrad, ktorý by mal mať takéto prestavby aj výstavbu nových nájomných bytov na starosti.

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že ak budeme opatrenia v boji s pandémiou nového koronavírusu uvoľňovať bezhlavo, nákaza môže znovu začať rásť. Krajinám, ktoré opatrenia zmierňujú, tiež odporúča mať plán, ako rýchlo reagovať v prípade, ak by sa situácia znovu začala zhoršovať.

