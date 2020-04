Kyselica: Bilecová mi kauzu vysvetlila, za výberom si stojím

21. apr 2020 o 20:00 Tom Nicholson

Štátny tajomník LUKÁŠ KYSELICA tvrdí, že útoky na jeho nominantku Annu Bilecovú prichádzajú preto, lebo ministerstva vnútra je dôležitý rezort. Neprekáža mu, že Bilecová ešte ako šéfka daňového úradu v Michalovciach komunikovala s jedným z obvinených z podvodu za 70 miliónov eur.

Odkedy vláda 25. marca odsúhlasila nomináciu Anny Bilecovej za generálnu tajomníčku služobného úradu na MV, ozvali sa viacerí súčasní a bývalí policajti, ako aj politici z východného Slovenska, že sú proti jej nominácii. Chápete ich postoj?

Dostávam ohľadom nej plno otázok. Na všetky sa snažím otvorene odpovedať, lebo je to moja nominácia. Prvotné otázky boli typu, koho plánuje nominovať do regiónu, kde býva. Ľudia jedného z koaličných partnerov mali vopred podelené funkcie. Ale to je v tejto chvíli nepodstatné. Bilecová neprišla na ministerstvo preto, aby robila nejaké nominácie v regióne.

Vo vyšetrovacom spise prípadu DPH, v ktorom je hlavný obvinený Milan Chovanec, sa nachádza aj prepis telefonického rozhovoru z novembra 2010 medzi Ladislavom Piptom, ktorého zobrali do väzby v rámci tejto kauzy, a Annou Bilecovou, v tom čase vedúcou odboru protokolu daňového úradu v Michalovciach.