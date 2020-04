Dvojica obvinených v rámci akcie Dobytkár bude stíhaná väzobne

Rozhodol o tom Najvyšší súd.

21. apr 2020 o 11:16 (aktualizované 21. apr 2020 o 11:30) TASR a SITA

BRATISLAVA. Ľubomír P. a Marek K. zadržaní na začiatku apríla v rámci policajnej akcie Dobytkár budú definitívne stíhaní väzobne.

Rozhodol o tom v utorok na svojom neverejnom zasadnutí Najvyšší súd SR.

TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

„Senát Najvyššieho súdu SR na dnešnom neverejnom zasadnutí sťažnosti obvinených Ľubomíra P. a Mareka K., trestne stíhaných pre korupčnú trestnú činnosť v súvislosti s poskytovaním nenávratných finančných príspevkov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka SR, zamietol ako nedôvodné,“ uviedla Važanová.

Dodala, že NS SR v tomto prípade dospel k záveru, že rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu o vzatí dvojice do väzby je v súlade so zákonom a u obidvoch obvinených bol správne zistený dôvod kolúznej väzby, teda existencia dôvodnej obavy, že by na slobode marili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracoviska v Banskej Bystrici rozhodol 3. apríla o vzatí do väzby Ľubomíra P. a Mareka K.

Dvojicu v stredu 1. apríla zadržala Národná kriminálna agentúra v rámci akcie „Dobytkár“ zameranej na prostredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Osoby sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku a z prečinu nepriamej korupcie. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov.

NAKA zasahovala v stredu 1. apríla v Bratislavskom kraji v prípade rozsiahlej korupcie. Pokračovala tak v marcovej akcii a zadržala dve osoby. Po prvýkrát v rámci akcie „Dobytkár“ NAKA zasahovala 4. marca tohto roka. Trojicu obvinených Ľubomíra K., Ľubomíra K. a Milana K. súdy následne vzali do väzby.

NAKA v rámci akcie „Dobytkár“ začiatkom marca vykonávala zaisťovacie úkony na celom území Slovenska. Dôvodom boli podozrenia z korupčnej trestnej činnosti a legalizácie príjmov z trestnej činnosti z prostredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

V rámci akcie policajti zadržali deväť osôb, zaistili hotovosť minimálne 100-tisíc eur a veci rôznej povahy v hodnote najmenej 800-tisíc eur, najmä umelecké diela súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou.