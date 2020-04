Kollár prijal veľvyslankyňu Spojených štátov na Slovensku Bridget Brink

Šéf parlamentu chce v zahraničnej politike dodržiavať jednotnú líniu s vládou aj hlavou štátu.

21. apr 2020 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Šéf parlamentu Boris Kollár už pri nástupe do funkcie deklaroval, že v zahraničnej politike chce dodržiavať jednotnú líniu s vládou aj hlavou štátu.

V súlade s tým, prijal na parlamentnej pôde veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget Brink.

„Som veľmi rád, že som tu dnes mohol privítať pani veľvyslankyňu. Spoločne sme ocenili vysokú úroveň našich diplomatických vzťahov, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi otvorenými otázkami“ priblížil predseda Národnej rady SR.



Spojené štáty americké naďalej považuje za strategického partnera Slovenskej republiky. „Naše krajiny sú prepojené aj nespočetným množstvom medziľudských väzieb, ktoré vznikli počas dlhých rokov emigrácie Slovákov do USA,“ povedal.



Zároveň doplnil, že sa s diplomatkou venovali aj aktuálnej téme – pandémii koronavírusu Covid-19 a jej dopadom na ekonomiku.

„V súčasnej krízovej situácii musíme mať na pamäti, že USA patria k našim najvýznamnejším obchodným partnerom. Dokonca sa posúvame do fázy, že slovenské firmy začínajú expandovať do USA,“ opísal Kollár. V závere stretnutia vyjadril nádej, že sa obom krajinám podarí so vzniknutou krízovou situáciou vysporiadať v čo najkratšom čase.