Čekovský a Milánová sľubujú kvalitnejšie verejnoprávne médiá a boj proti hoaxom

Milanová hovorí, že kultúra na Slovensku musí byť životaschopná, sebavedomá a nezávislá.

21. apr 2020 o 14:57 SITA

BRATISLAVA. Predseda výboru Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá Kristián Čekovský a ministerka kultúry Natália Milánová (obaja OĽaNO) sľubujú posilnenie postavenia verejnoprávnych médií, novinárov či boj proti hoaxom a dezinformáciám.

Čekovský to uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní výboru, na ktorom sa zúčastnila aj ministerka kultúry.

Polepšilo si o dve miesta v rebríčku

Slovensko sa v rebríčku slobody tlače podľa jeho slov prepadlo z 12. miesta v roku 2016 na 33. v tomto roku. Ako informujú Reportéri bez hraníc, v porovnaní s minulým rokom si však o dve miesta polepšilo.

S ministerkou kultúry preto majú ambíciu prijať také opatrenia, aby krajina patrila medzi štáty, ktoré majú najlepšiu slobodu tlače.

„Posilníme postavenie novinárov a zvýšime slobodu ich práce. Chceme taktiež bojovať proti hoaxom a dezinformáciám či prísnejšie regulovať sociálne siete. Dôležité je zabezpečiť, aby boli naše verejnoprávne médiá, či už je to RTVS alebo TASR, nezávislé a kvalitné,“ priblížil Čekovský.

Stabilnejšie financovanie

V tejto súvislosti sa preto podľa jeho slov budú zaoberať ich stabilnejším financovaním.

„Prehodnotíme taktiež spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS tak, aby bola voľba čo najviac apolitická, teda aby to nebol nominant konkrétnej politickej strany, ale aby to bola voľba odborná so zapojením verejnosti,“ ozrejmil predseda kultúrneho výboru.



Ministerka kultúry Milanová doplnila, že kultúra na Slovensku musí byť životaschopná, sebavedomá a nezávislá.

Medzi hlavné priority, ktoré sú súčasťou aj programového vyhlásenia vlády, zaradila aj podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu v regiónoch či podporu knižníc, múzeí a galérií. „Za týmto účelom bude rezort kultúry užšie spolupracovať s ministerstvom školstva,“ uzavrela ministerka.