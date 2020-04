Ministerstvo momentálne eviduje okolo dvetisíc žiadostí o repatriáciu

Rezort pomaly vstupuje do poslednej fázy repatriácie.

21. apr 2020 o 16:56 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR momentálne eviduje okolo 2000 žiadostí o repatriáciu.

Rezort pomaly vstupuje do poslednej fázy repatriácie, uviedol štátny tajomník MZVaEZ Martin Klus pred rokovaním ústredného krízového štábu. Najviac žiadostí, 1200, je od Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii.

Klus podotkol, že mnohí, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko, odmietli nastúpiť do autobusov, pretože nechceli ísť do povinnej štátnej karantény. Prípadne si nemohli vziať domáce zviera so sebou do karantény alebo sa obávali nákazy novým koronavírusom v autobuse.

"Pozorujeme utlmenie repatriácie. Uvažujeme, že by sme ju obnovili až s ďalším vývojom pandemickej situácie v krajinách, kde máme Slovákov," uviedol Klus. Dodal, že v súčinnosti s inými členskými štátmi sa na Slovensko dostalo 550 občanov.

Na krízovom štábe chce Klus otvoriť aj otázku povinného testovania pendlerov. "Je tu pravdepodobnosť, že nie všetci sa budú dať testovať do konca tohto mesiaca. Budeme rozmýšľať ako ďalej, či to prerušíme alebo testovanie ukončíme," povedal.

Od pondelka (20. 4.) platí výnimka pre slovenských zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, ktorí môžu pracovať v Česku bez povinnej karantény, hovorí Klus. Podobnú výnimku chce podľa Klusa ministerstvo presadiť aj pre Rakúsko.