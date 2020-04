Mimovládky vyzvali vládu na podporu zelenej obnovy Európy

Je čas na investície do zdravia a kvality života, uviedli signatári.

22. apr 2020 o 9:32 SITA

BRATISLAVA. Zástupcovia siedmich klimaticky orientovaných organizácií žiadajú predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) o podporu udržateľnej ekonomickej obnovy Európy, ktorá bude vychádzať z Európskej zelenej dohody.

Premiér v stredu predstúpi pred Výbor NR SR pre európske záležitosti, aby informoval o rokovaní Európskej rady v nasledujúci deň.

Rozsiahly vplyv klimatickej krízy

Na programe má byť téma obnovy ekonomiky. Informovala o tom Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky.

„Ak sme sa spolu počas krízy spôsobenej koronavírusom niečo naučili, tak je to určite to, že načúvanie odborníkom a vedcom. Spolu s včasnými a odvážnymi riešeniami vedia zabrániť tým najhorším scenárom. Klimatická kríza sa dotýka širokej škály oblastí od energetiky, cez dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo až po školstvo a zdravie. Je to akútny globálny problém a je nutné ho riešiť nadrezortne a v medzinárodnom meradle,” uvádzajú signatári žiadosti v liste premiérovi.

Medzi signatármi sú platforma Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion Slovensko, Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme-CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva a Znepokojené matky.

Investície do zdravia a kvality života

Mimovládne organizácie zdôrazňujú, že klimaticky orientované opatrenia majú pozitívny vplyv na zamestnanosť, úspory pre obyvateľov, inovácie a rozvoj regiónov.

Pri rozumných investíciách do obnovy budov, obnoviteľných zdrojov energie či rozvoja ekologickej mobility si podľa nich vláda môže byť istá, že ich hodnota sa bude úročiť niekoľko ďalších generácií a premietne sa do zdravia a kvality života obyčajných ľudí.

„Len jedným z mnohých príkladov sú dáta z najnovšej správy Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA). Podľa nej každé investované euro do čistej energetiky v duchu Parížskej dohody prinesie tri až osem eur výhod a vytvorí aj v kontexte koronakrízy až o 47 miliónov viac pracovných miest a o 2,4 percenta zvýši rast HDP do roku 2050 ako súčasné hospodárske plány. Taktiež sa zlepší kvalita života o 13,5 percenta, a to najmä znížením znečistenia ovzdušia,” uviedol jeden zo signatárov žiadosti Juraj Melichár z Priateľov Zeme - CEPA.

Rozhodnutia pre budúcnosť

Minulý týždeň v súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady podporil slovenský minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) iniciatívu na zelenú obnovu Európy a podporu Európskej zelenej dohody.

Slovenský minister bol prvým z krajín V4, ktorý tak urobil, čím sa Slovensko stalo podľa organizácií nielen klimatickým lídrom v regióne, ale dostalo aj jedinečnú šancu byť hneď od samého začiatku súčasťou stratégie na zelenú obnovu.

„Klimatická kríza je dlhodobá výzva a odkladanie jej riešení sa stáva spoločensky aj ekonomicky stále viac náročnejšie. Práve počas dnešného Dňa Zeme myslime na to, že rozhodnutia, ktoré prijímame v dnešnej dobe, budú mať ďalšie desaťročia následky na životy nás všetkých. Toto je historická úloha súčasných politikov a vlastne celej spoločnosti,” dodala Katarína Nikodemová z platformy Budovy pre budúcnosť.